Tenisová akademie: Náhlovský si po dvou minutách zlomil ruku

Po celý týden se umělci poctivě potili pod dohledem trenérů na přerovských tenisových dvorcích. Vyvrcholením tradiční Tenisové akademie Petra Huťky bude závěrečný turnaj, který proběhne v sobotu od 9 hodin.

Umělci si tak mezi sebou poměří své síly a prověří své dovednosti. Letošní ročník se ale musí obejít bez známého baviče Josefa Náhlovského, který při pondělním tréninku upadl a zranil se.



Hned při úvodních trénincích se zranil Josef Náhlovský.

„Strávil na kurtu asi dvě minuty. Snažil se doběhnout míč a při couvání upadl a přisedl si ruku. Musel ihned do nemocnice,“ přiblížila manažerka Tenisového klubu Precheza Přerov Daniela Huťková.





První ročník „tenisového kempu“ celebrit odstartoval v roce 1997, myšlenka se ale v hlavě prezidenta přerovského klubu Petra Huťky zrodila již o rok dříve.

„Manžel chtěl zavést něco nového. Tenkrát probíhaly pouze turnaje celebrit. Pak vznikla myšlenka vytvořit týdenní kemp s tím, že se vytipovali ti umělci, kteří hrají tenis. Většina se do Přerova vrací každý rok,“ připomněla Daniela Huťková.

Patejdl: Nikdo si na nic nehraje

Jak týdenní „dril“ hodnotí umělci?



„Do Přerova jezdím velice rád, letos je to už po patnácté. Vždy se zde sejde dobrá banda. Je mi líto zranění Pepy (Josef Náhlovský), on je člověk, který dělá všechno naplno. Letošní parné počasí mi nevadí, já říkám, že je pořád lepší takové počasí, než žádné počasí,“ svěřil s úsměvem herec, konferenciér a moderátor Josef Mladý.



„Počasí nám zatím přeje, což je super. Několik ročníků nám tady i propršelo. Já se letos soustředím na forehand, který mi dělá neustálé problémy. K tréninkům přistupuji poctivě a doufám, že se do pátku zase o něco zlepším. Vracím se sem rád, protože si tady nikdo na nic nehraje. V úterý večer jsme měli jamování, tak doufám, že se to lidem líbilo,“ podělil se o své dojmy zpěvák Vašo Patejdl.

Machálková: Jako návrat do dětství

„Akademie jsem se nezúčastnila šest let, hned první den jsme proto měla malé obavy, jestli vůbec na kurty ještě trefím. V úterý večer jsme měli večírek, já jsem si potřebovala říct tolik věcí s tolika lidmi, takže se to protáhlo. Ve středu ráno jsem obdivovala tu skupinku, která na trénink dorazila už na devět, protože bylo navíc strašné dusno,“ zmínila zpěvačka Věra Martinová.



„Ze všech ročníků jsem vynechal asi jenom dvakrát. Letos mě čekala operace druhého kolene. Kvůli stejné operaci jsem se nemohl akademie v minulém roce zúčastnit. Měl jsem trochu obavy, zda tu zátěž koleno zvládne, ale zatím vše probíhá tak, jak má. Počasí také vyšlo, jsem spokojený. V úterý jsem vystupoval mimo Přerov, takže jsem ve středu možná pociťoval trochu únavu, ale jen chvilku,“ řekl s úsměvem zpěvák a herec Josef Laufer.



„Přijela jsem popáté nebo pošesté, počasí nám přeje, i když je dost teplo, ale není to nic, co by mě odradilo. Líbí se mi zde ta přátelská atmosféra. Navíc jsou tu super trenéři, pro mě je to takový návrat do dětství, kdy vás někdo za něco pochválí,“ prozradila zpěvačka Leona Machálková.

Kromě oslovených umělců se Tenisové akademie v letošním roce také zúčastnili:Felix Slováček, Zdeněk Merta, Miroslav Paleček, Ivo Jahelka, Šárka Mrková, Andrea Zimániyová, Miloš Knor, Martin Hrdinka nebo Pavel Nový. Ze zdravotních důvodů nedorazila Helena Vondráčková a Petr Janda.