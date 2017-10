Studenti z Egypta a Srí Lanky vařili speciality v restauraci Bečva

Tradiční pokrmy své země připravovali ve čtvrtek odpoledne v kuchyni přerovské restaurace Bečva studenti z Iránu, Egypta, Ruska a Srí Lanky. Místností se tak linula vůně lívanců, zeleninových placek, ale i „mezinárodních“ smažených hranolků, které si oblíbili snad všichni.

„Studenti dorazili do Přerova v rámci projektu Edison a jsou ubytováni u českých rodin. Střední škola gastronomie a služeb jim poskytla zázemí a připravila pro ně několikadenní program - kromě společného setkání s vrstevníky je čeká v pátek dopoledne také prezentace připravených jídel v budově školy,“ přiblížila učitelka angličtiny Dagmar Vykoukalová, která studenty doprovází.

Tu prý ze všeho nejvíce potěšilo, že na setkání se zahraničními studenty přišly i dívky, kterým by jinak odpadla hodina. „Bylo vidět, že je chtějí poznat a sejít se s nimi, což je skvělé,“ pochvalovala si.

Na první pohled by se zdálo, že si kuchaři z tak rozmanitých zemí jako je Irán, Rusko, Srí Lanka a Egypt nemohou rozumět. Opak byl ale pravdou. Pokud by stejně fungovala i mezinárodní spolupráce politiků, stal by se zázrak.

Selfie na památku

Devatenáctiletá Nora z Egypta půjčovala své ruské kolegyni olej a obě při vaření nezapomněly ani na tradiční selfie, kterým poslaly výsledek svého úsilí do světa sociálních sítí. Při ochutnávce ďábelského zeleninového salátu, jenž připravoval dvaadvacetiletý Sajitha ze Srí Lanky, měli přítomní co dělat, aby chilli papričky a pepř „rozdýchali“.

Hlavními surovinami studentů se stala zelenina - Sajitha ze Srí Lanky je totiž buddhista a vegetarián, stejně jako muslimové Nora a Šarih.

Lilek, cibule, rajčata a koření

„Pracují zejména se zeleninou a vaří se z tradičních surovin jejich zemí, jako jsou lilek, cibule, rajčata a koření. Neměli žádné speciální požadavky a vystačili s tím, co se dá koupit i u nás. Jen mě překvapilo, že cibuli do salátu nekrájejí, ale krouhají,“ řekla Marie Fabigová, učitelka odborných předmětů ze Střední školy gastronomie a služeb na Šířavě.

Pod rukama studentů tak vznikaly smažené zeleninové placky s jogurtovým dresingem, gratinovaný lilek s bramborem, dušený v rajčatové omáčce - a studentka z Ruska vsadila jako jediná i na sladkou variantu - lívance z podmáslí.

Dvaadvacetiletý Sajitha ze Srí Lanky popsal, že pro jejich kuchyni je typické koření, protože je tato země významným vývozcem koření.

„I když jsou naše země hodně rozdílné, co se týče klimatu, přírody i architektury, tak se mi v České republice líbí. Ochutnal jsem tu dokonce i smažený sýr a dal si kofolu,“ usmál se.