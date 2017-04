Studenti namalovali do průchodu prvorepublikový Přerov

Přiblížit atmosféru prvorepublikového Přerova se podařilo studentům zdejšího Gymnázia Jakuba Škody. Na zdech průčelí domu ve Wilsonově ulici nakreslili akrylovými barvami dámy, sedící u kavárenského stolku a korzující po městě, ale i nablýskaný automobil či koloniál.

Malby budily v úterý dopoledne velký zájem kolemjdoucích a radost z nich mají i obyvatelé domu v centru města.

„Když jsme pořádali akci s názvem Přerovské dvorky, během nichž si mohli lidé prohlédnout některá zákoutí v centru města, všimli jsme si toho, že je průchod zanedbaný. Rozhodli jsme se proto, že ho zkrášlíme,“ řekla radní a profesorka gymnázia Helena Netopilová (SpP).

Město přispělo na výtvarné potřeby a zajistilo i nátěr stěn.

„Protože domy v pěší zóně evokují prvorepublikovou atmosféru města, rozhodli jsme se ji přenést i sem,“ doplnila.

Studenti vycházeli při tvorbě svých kreseb z dobových fotografií a každý z nich měl na starosti některou část průčelí. Jinak ale měli volnou ruku a mohli popustit uzdu své fantazii.

„Návrat do prvorepublikového Přerova by se mi líbil. Nakreslil jsem ženu v okně se zrcátkem a inspirací mi byla postava z jednoho britského seriálu,“ řekl jeden ze studentů Štěpán Chalupa. „Měl by to být Rolls-Royce s ulicí a předzahrádkou kavárny. Uvidím, jak se mi podaří tento záměr přenést na zeď,“ dodala další z autorek originálního díla Kateřina Vilémová.