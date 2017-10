Středoškoláci v kraji volili: 1. Piráti, 2. Babiš, 3. Okamura

Kdyby to záviselo na středoškolácích, volby do poslanecké sněmovny by vyhráli Piráti. V Olomouckém kraji je volilo 22,16 procent studentů gymnázií, středních odborných škol a středních odborných učilišť.

dnes 20:31 SDÍLEJ:

Druhou nejčstějí volbou bylo hnutí ANO, třetí by skončilo SPD Tomia Okamury. Kompletní výsledky studentských voleb ZDE V celkem šestnácti školách v kraji vhodilo lístek do urny téměř dva a půl tisíce dívek a mladíků starších patnácti let. Volby se konaly v úterý a ve středu, patnáct dní před těmi opravdovými. „Výsledky Studentských voleb bude možné za pár týdnů srovnat s výsledky voleb reálných. Je jisté, že se budou výrazně lišit. Zároveň ale to, jak nanečisto volili studenti, zřejmě naznačuje určitý trend ve vývoji voličských preferencí,“ řekl Karel Strachota, ředitel vzdělávacího programu Jeden svět na školách, jenž studentské volby pořádá. ČTĚTE TAKÉ: Vážná nehoda zavřela silnici u Krčmaně, bouraly tam kamiony ČTĚTE TAKÉ: Lékařka ordinovala opilá, měla přes 2 promile. Pak si vyjela autem Piráti ovládli všechny kraje Více než 22 procent mladých voličů z Olomouckého kraje by do sněmovny poslalo Piráty. Hnutí Andreje Babiše dostalo 14,16 procent hlasů a SPD Tomia Okamury 8,77 procent. Hranici pěti procent překročily hlasy pro TOP 09, Stranu Zelených, ODS a SPORTOVCE. Podle pořadatelů brali středoškoláci volby vážně. „Od vyučujících a na základě návštěv škol víme, že stejně jako v minulosti přistupovala většina žáků k volbě zodpovědně, jen část náctiletých stranu vybírala a volila z recese,“ připustil Karel Strachota. ČTĚTE TAKÉ: Konec čekaní na holickém přejezdu. Postaví tam nadjezd

Ve srovnání preferencí studentu Olomouckého kraje s ostatními v Česku nejsou patrné velké rozdíly. Piráti vyhráli s přehledem ve všech krajích. Pouze ve třech krajích se na druhé místo před ANO dostala TOP 09.



Studentské volby již sedm let organizuje vzdělávací program Jeden svět na školách společnosti Člověk v tísni. Letos svůj hlas odevzdalo více než čtyřicet tisíc dívek a mladíků ze 281 středních škol České republiky. (sul) ČTĚTE TAKÉ: V olomoucké MHD půjde platit kartou

Autor: Redakce