Střední Zemědělská škola Přerov zve na soutěž v parkurovém skákání

Celkem sedm soutěží v parkurovém skákání budou mít možnost zhlédnout milovníci koní v sobotu 16. září na travnatém kolbišti areálu Střední Zemědělské školy v Přerově.

Střední Zemědělská škola Přerov zve na soutěž v parkurovém skákáníFoto: archiv SZš Přerov

V tento den se zde totiž uskuteční již devatenáctý ročník Ceny města Přerova v parkurovém skákání. Tento sport si v posledních letech získává stále více příznivců.



Jezdecký oddíl při Střední Zemědělské škole má již osmnáctiletou tradici, během které se zde vystřídala celá řada koní. „V současné době je tu třináct školních koní, najdeme zde například anglického plnokrevníka, českého teplokrevníka, slovenského teplokrevníka, welsh part-breda, haflinga a slezského norika. Těmto koním dělají společnost i čtyři koně nájemní. K dospělým koním přibyla i dvě vlastní hříbata plemene hafling,“ přiblížil vedoucí jezdeckého oddílu Martin Veselský. Před koncem školního roku – 27. června zde proběhly také křtiny mladšího z hříbat. Kmotry se stali známí zpěváci Leona Machálková a Vašo Patejdl. Hříbě dostalo jméno Angel Silver.

Základna jezdeckého oddílu se rozšiřuje

S požadavky jezdeckého klubu vyšel vstříc Olomoucký kraj, škola tak mohla zainvestovat do modernizace výuky. „K dnešnímu vybavení patří výběhy, kruhová jízdárna, písková jízdárna, travnatá jízdárna, krytá hala a kolotoč. Snad i z tohoto důvodu se základna oddílu rozšiřuje,“ dodal ředitel školy Radovan Rašťák. Jezdeckou přípravku tak mohou navštěvovat děti ze SVČ Atlas a Bios ve věku 9 - 12 let a další zájemci starší 10 let přichází v odpoledních hodinách, a také o víkendech.



„Pravidelně se účastníme téměř všech kol Ligy zemědělských škol, ve které dosahujeme výraznějších úspěchů. Naši jezdci a jezdkyně významně konkurují jezdcům z Humpolce, Chrudimi, Lanškrouna, Chuchle a dalších škol,“ podotkl Martin Veselský. Oddíl pravidelně pořádá také několik takzvaných Hobby závodů, což jsou soutěže ve skákání v rozmezí 50 až 100 centimetrů. Další termín těchto závodů je stanoven na sobotu 30. září. „Již poněkolikáté se u nás konaly zkoušky základního výcviku jezdce a rádi dodáváme, že úspěšnost byla stoprocentní. Doufejme, že stejně úspěšní budou i ti, kteří se těchto zkoušek zúčastní v podzimním termínu, který proběhne 14. října,“ řekl Martin Veselský.

Nejdůležitější závody roku budou v sobotu

Hlavním bodem roku je sobotní, již devatenáctý ročník Ceny města Přerova v parkurovém skákání. „Jedná se o sedm soutěží, ve kterých diváci uvidí skoky od 70 do 130 centimetrů. Nejvyšší soutěží zde bude Cena SŠZe Přerov – Delikan, ve které se bude bojovat o peněžní ceny v hodnotě patnáct tisíc korun,“ uzavřel vedoucí oddílu. Zahájení soutěží proběhne již tradičně v 8.30 hodin a návštěvníci si mohou ve volných chvílích prohlédnout nově vybudovanou školní farmu. Pro děti budou připraveny nejrůznější atrakce, také se budou moci povozit na koních. Připraveno bude také bohaté občerstvení z domácí zabijačky.