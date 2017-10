Sportovní hala v Lipníku roste před očima, hrubá stavba je téměř hotová

V areálu mezi fotbalovým hřištěm a tenisovými kurty v Lipníku nad Bečvou roste nová sportovní hala, uvedena do provozu by měla být do poloviny června příštího roku. Nabídne mimo jiné tribunu pro dvě stovky lidí a také prostor pro všechny halové sporty.

S výstavbou moderního sportoviště se začalo v březnu letošního roku. „Stavba běží podle plánu, do zimy bude hotová hrubá stavba. Během tří týdnů se budou osazovat všechna okna a prosklení. Poté začnou práce, které se dělají přes zimu - to znamená omítky, rozvody vody, elektřiny a vzduchotechnika," informoval starosta Lipníku Miloslav Přikryl. Do provozu by měla být hala uvedena na konci května, nejpozději v polovině června příštího roku. Realizaci stavby má na starosti prostějovská stavební firma Navrátil. Finanční prostředky jsou zajištěny z rozpočtu města a obdržené dotace od Olomouckého kraje. Celkové náklady činí více jak osmdesát milionů korun. Tělocvična a zázemí Budova bude rozdělena na dvě části – tělocvična a zázemí. Prostor svými parametry poslouží pro házenou, basketbal či volejbal, lze ho využít i pro malou kopanou, futsal, nohejbal, florbal nebo badminton. Moderní sportoviště tak budou využívat nejen žáci místních škol a sportovní kluby, ale také široká veřejnost. „Součástí zázemí budou čtyři šatny se sociálním zařízením, šatny pro trenéry, posilovna a nářaďovna, kancelář, čtyři klubovny či bufet," připomněl starosta města. Kromě základního tělocvičného sálu a tribuny pro dvě stě diváků nabídne interiér také osmimetrovou horolezeckou stěnu s výměrou tři sta padesát metrů čtverečních. Parkoviště s kapacitou 50 míst Součástí moderního sportoviště bude také parkoviště s kapacitou padesát míst, čtyři místa budou vyhrazena pro osoby se sníženou pohyblivostí. Provozovatelem nové sportovní haly se stanou Technické služby města. „Sportovní hala bude napojena na veřejnou kanalizaci, vodovod, plynovod a elektřinu. Zdroj tepla zajistí čtyři plynové kondenzační kotle, v tělocvičném sále jsou navrženy sálavé stropní panely a v ostatních prostorách podlahové vytápění," uzavřel starosta Lipníku.

Autor: Jana Obšnajdrová