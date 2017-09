Soutěžíme O nejkrásnější svatební pár Deníku pro rok 2017. 1. kolo

Na Hané přistál poté, co v extraligovém Hradci Králové nedostával na začátku nového ročníku tolik příležitostí. Přitom obránce Zdeněk Čáp poslední dvě sezony stabilně nejvyšší soutěž hrál. Své kvality potvrdil ve třech zápasech za přerovské Zubry, kterým pomohl prodrat se do čela tabulky WSM ligy. Po středečním duelu s Karlovými Vary (1:0) už se ale Čáp stěhoval zpátky do Hradce.