Škaredé počasí, krásná auta. Veteráni se loučili jízdou Hranickem

Nablýskané automobily a motocykly, které se řadí do kategorie „veterán“, jeli v neděli 24. září svou poslední letošní jízdu. Sezona totiž končí a bylo nutné ji završit okázalou jízdou, která započala v Lipníku nad Bečvou.

„Je to takové poslední rozloučení s touto veteránskou sezonou. Na závěr sezony musí být samozřejmě kruté počasí, protože kdyby bylo nádherně, tak by to nikoho nebavilo. Když je to počasí ale hezké, tak těch vozidle sto nebo stodvacet, dneska počítám tak osmdesát,“ zhodnotil situaci i nepříznivé počasí Jiří Zemánek, předseda Oldtimer Clubu Helfštýn.

Počasí bylo opravdu nepěkné, místy mrholilo, byla zima a majitelé kabrioletů tak zatáhli střechu, nebo si nad sedačky dali velký deštník. I tak se jich sešlo opravdu dost a k vidění byly zajímavé kousky. Objevila se motorka Jawa, starý automobil Škoda Felicia, Ferrari nebo Marlin Berlinetta.



„Je to Angličan Marlin typ Berlinetta od anglického malovýrobce, kterých je v Anglii asi sto. Má dvoulitrový motor Ford z Cortiny a je to rok výroby 1978. Použité tvary jsou z Alfy Romeo z roku 1928 až 1932. Když je to vrak a dáváte to dohromady, tak je to zprovoznění velmi náročné. Dával jsem ho asi rok a půl dohromady,“ řekl o svém autě řidič Martin.

Nadšení pozorovatelé

Na náměstí T. G. Masaryka v Lipníku nad Bečvou se kromě krásných aut a motorek objevilo spoustu občanů, které veteráni zajímají. Nadšeně si fotili každý model, který jim přišel pod čočku fotoaparátu, a vyptávali se na doplňující informace přímo majitelů.



„Líbí se mi tady to zelené auto, jednak má našláplý motor a taky vypadá dobře. Na takové akce chodím pravidelně, já sám mám doma taky veterána. Opravdu mě to tady baví,“ řekl pan Vítězslav, jeden z návštěvníků.

Velký okruh

„Jedeme zhruba osmdesátikilometrovou trasu se zastávkou ve Stříteži nad Ludinou, kde navštívíme vodní mlýn, potom se pojede i do větrného mlýna ve Skaličce,“ popsal cestu Jiří Zemánek.



Dále kolona veteránů projela Loučkou, Podhořím, Milenovem nebo Bělotínem. Na zastávce v Hranicích pak měli přehlídku ve Staré střelnici. Jejich cílovou destinací pak byl klasicky hrad Helfštýn.