Šestý Rock na Jadranu přilákal desítky lidí

Rocková muzika v podání kvalitních kapel, jako Projekt F, Contraakce či Forum, klidné prostředí u přírodního koupaliště a speciality z grilu – tak vypadal již šestý ročník oblíbeného minifestivalu Rock na Jadranu.

Cestu si do Oseku nad Bečvou v sobotu večer našlo hned několik desítek příznivců rockové i country muziky.



Během večera se na pódiu vystřídalo hned několik kapel – No seas Perro, vsetínská skupina Contraakce, přerovské Forum a večer pak završilo vystoupení lipnické formace Projekt F.



Festival se koná v Oseku nad Bečvou náhodou. Původně se měl totiž konat v Lipníku, hlavní myšlenkou bylo dostat do Lipníku legendární kapelu Citron.

„Před šesti lety jsem slíbil, že udělám rozlučkovou akci s letním kinem v Lipníku. Jenže mi řekli, že se bude letní kino bourat. Tak vznikl nápad přemístit festival do Oseku,“ řekl hlavní organizátor akce Jiří Kolář, který v letošním roce obdržel cenu města Lipníku.

Jiří Kolář, zvaný Feďa vystupuje dlouhá léta s kapelou Projekt F. Sám se rockové muzice věnuje od svých patnácti let.

„Původně zde měla vystupovat kapela Pink Floyd Revival, ale po hádce se rozpadli. Až do včerejšku jsem měl domluvenou kapelu Katapult Revival, ale nakonec to také vzdali a nedorazili,“ prozradil Jiří Kolář.



Lidé, kteří se rozhodli strávit sobotní večer u Jadranu, si atmosféru pochvalovali.

„Pokaždé když mi to vyjde, tak rád dorazím. Rockovou hudbu poslouchám rád. Momentálně čekám na kamarády, takže doufám, že také dorazí a užijeme si tu atmosféru tady,“ vysvětlil pan Michal, který dorazil z nedalekého Lipníku nad Bečvou.

„Účastním se každý rok, mám tuto hudbu moc rád. Dokonce jezdívám na festival Masters of Rock,“ řekl nadšeně Zdeněk Konečný z Týnu nad Bečvou.