Ptačí chřipka: šest obcí na Přerovsku je pod drobnohledem

Přerov – Vyrazit do lednové přírody v sobotu, navíc v devět hodin ráno? Pro člověka jako jsem já, který si o víkendu rád pospí a je zimomřivý tak, že i v létě nosí ponožky, se to může zdát jako nepřekonatelný problém. Proto jsem v ten den, kdy jsem se rozhodla absolvovat zimní komentovanou prohlídku Michalovem, vstávala s pocitem, že mám před sebou minimálně Svatojakubskou cestu do dalekého Santiago de Compostela.