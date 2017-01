Průpich změní okolí nádraží. Na novou podobu zašlé čtvrti bude soutěž

Přerov – Ulice Kramářova a Komenského, ale také Husova, Kojetínská a Čechova. Jak bude vypadat okolí nádraží poté, co tuto část města protne plánovaná stavba průpichu?

Stavba průpichu zasáhne i do vzhledu Kramářovy ulice v Přerově.Foto: Vojtěch Podušel

Na tyto otázky má odpovědět urbanistická soutěž, kterou hodlá vyhlásit město.

Podle Ředitelství silnic a dálnic má stavba začít už v roce 2018.

Takzvaný průpich je součástí vnitřního průtahu městem.

Má začínat na křižovatce ulic Komenského, Velké Novosady a Kojetínská, povede přes průmyslový areál Juty a napojí se na Tovární ulici u autobusového nádraží.

Domy ve Škodově ulici srovnají se zemí

Peší propojení s centrem

Stavbě mají ustoupit objekty v areálu Juty a demolici se nevyhnou ani některé budovy v Komenského a Kramářově ulici.

„Okolí průpichu dnes lidé vnímají negativně. Území je vyplněno jen průmyslovou výrobou a zchátralými objekty brownfields. Připravovaná dopravní stavba čtyřproudé, směrově dělené komunikace o šířce od patnácti do osmnácti metrů, celé území otevře a zpřístupní i z jiných směrů," shrnul přerovský radní Jan Horký (SpP).

Podle něj se dá předpokládat, že dálnice D1 po dokončení převezme významný podíl tranzitní dopravy z této silnice, a otevře se jedinečná historická příležitost vytvořit z lokality u nádraží kvalitní městskou čtvrť.

„Měli bychom mít tedy jasnou představu, jak bude území o rozloze zhruba šestnácti hektarů vypadat. Kde budou ulice, domy a kudy povedou inženýrské sítě. Architektonická soutěž určí podobu tohoto území na dalších sto až dvě stě let. Jednali jsme o tom i s vedením společnosti Juta, které je záměru nakloněno," podotkl radní.

Území, jehož budoucí podobu mají architekti načrtnout, je vymezeno ulicemi Kojetínská, Husova, Kramářova, Havlíčkova, Komenského a Čechova.

„Záměrně jsme zvolili větší rozlohu, protože chybí apartní pěší propojení do města. Budeme tedy jednat i s pivovarem, nakolik je možné udělat přes něj pěšinu," řekl Jan Horký.

Urbanistická soutěž by měla přijít na 750 tisíc korun.

Co může město nařídt soukromníkům?

Někteří zastupitelé ale mají za to, že v současné době není nutná.

„Nebráním se soutěži, která by měla své opodstatnění, ale teď je to podle mě předčasné. Na průpich dosud nebylo vydáno stavební povolení," namítl třeba opoziční zastupitel Michal Zácha (ODS).

Podle něj se navíc ve vytipovaných ulicích nachází řada soukromých subjektů – ať už je to pivovar nebo majitelé jiných nemovitostí.

„Jsou tu soukromníci, takže co jim může město určovat? Kdyby byla soutěž vypsána jen na řešení Škodovy ulice, kde budou domy srovnány se zemí, mělo by to podle mě větší smysl," poznamenal.

Návrh na vypsání soutěže, jenž předložil radní Jan Horký na pondělním jednání zastupitelstva, ale nakonec podpořila většina přítomných.

„V červnu ji vyhlásíme a výsledky budeme znát ještě letos, " doplnil.

Dříve výkladní skříň, dnes ostuda

Vzhled okolí nádraží Přerované už dlouhodobě kritizují.

Kdysi to byla totiž výstavní část Přerova s měšťanskými domy.

Například naproti budovy nádraží byl za první republiky luxusní hotel Grand, dařilo se tu i obchodníkům.

Zatímco dříve bylo okolí nádraží výkladní skříní Přerova, dnes je jeho ostudou.

„Určitě by se s touto částí mělo něco dělat, ale průpich asi není řešení. Spíše zbourat Škodovku a opravit domy v Husově ulici. Vzhled Komenského a Havlíčkovy rozhodně nikoho netrápí," myslí si jeden z obyvatel Přerova Lubomír D.

„Studie je jedna věc a realita druhá. Škodova ulice, to je ostuda, a mělo by se asi začít tam," míní starší žena.