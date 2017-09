Problémy v Přerově dělají "náplavy", říká romský asistent strážníků

Na pořádek v sociálně vyloučených lokalitách u nádraží, ale i jiných částech města dnes v Přerově dohlíží osm romských asistentů.

Občas někdo odejde, ale nahradí ho jiný.

Podle asistenta prevence Pavla Mirgy, který se této práci věnuje už tři roky, dnes nejsou problémy s místními, ale přespolními.

„Každý nadává na ubytovnu v Tovární, ale tam je teď klid. Pokud se jedná o místní, tak ti se zapojují do společnosti, ale máme tu náplavy z Moravskoslezského kraje - Karviné, Havířova a Ostravy, které se sem přistěhovaly. Bude chvíli trvat, než se budou chovat tak, jak tady my v Přerově požadujeme,“ říká Pavel Mirga.

Děcka si spletou obchod se hřištěm

Asistenti prevence podle něj nedávno řešili incident v herně Bonver u nádraží.

„Pár mladých lidí z minoritní společnosti se tu opilo a byli trochu hlučnější, i nějaká tahanice tam byla. Stalo se to kolem půl druhé ráno, ale my sloužíme jen do půlnoci,“ krčí rameny.

Více incidentů podle něj bývá v Tescu v Kojetínské ulici.

„Děcka se tam někdy zapomenou, spletou si obchod s hřištěm a jsou hluční. To už pak musím zvyšovat hlas. Ale nic neřešíme silou,“ dodává Pavel Mirga, pro něhož prý není těžké sjednat si autoritu.

U nádraží je bezpečnějši než dříve

„Domluvím se s každým. Práci jsem vzal a dělám všechno s pomocí boží. Pokud něco řeknete slušným slovem, tak to člověk většinou pochopí,“ podotýká.

Dnešní situace v lokalitách u nádraží je podle něj z pohledu bezpečnosti mnohem lepší než před lety, kdy jako asistent začínal.

„Když jste se dříve prošli kolem nádraží v deset večer, tak tady bylo malé Václavské náměstí. Dnes kolem osmé hodiny večer možná uvidíte na lavičce nějaké milence, jinak neexistuje,“ uzavírá.