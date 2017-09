Primátor nechal v Přerově vylepit plakáty s kontaktem na Děti Země

Nezvyklým způsobem se rozhodl upozornit na hrozící zpoždění zahájení stavby dálnice D1 z Říkovic do Přerova primátor města Vladimír Puchalský (SpP).

Nechal v ulicích vylepit plakáty a doporučuje lidem, aby se obraceli se svými dotazy na předsedu organizace Děti Země Miroslava Patrika, jehož stížnosti stavbu blokují. Na plakátech je na něj uvedený i telefonický kontakt.

Podle primátora upřednostnili ekologičtí aktivisté komfort živočichů před zdravím obyvatel Přerova.

Dlouhodobé působení polétavého prachu se přitom může negativně odrazit na zdraví lidí. Odborníci tvrdí, že kromě nemocí horních cest dýchacích může prach v ovzduší způsobovat rakovinu, srdeční choroby či neplodnost.

Plakáty s výzvou přerovského primátora zaplavily v úterý ráno všechny výlepové plochy ve městě. Jsou i na nástěnkách celé řady veřejných budov a do konce týdne dostanou obyvatelé města osobní sdělení prvního muže radnice i do svých schránek.

Hrozí zdržení o mnoho let

Plakát obsahuje text, v němž primátor vyzývá občany, aby začali ve věci dálnice D1 komunikovat s představitelem nevládní organizace Děti Země Miroslavem Patrikem. Na plakátu je uvedeno i jeho telefonní číslo a e-mailový kontakt.

„Důvodem tohoto rázného kroku je fakt, že Děti Země mohou až o několik let zbrzdit stavbu dálnice D1 z Říkovic do Přerova, na niž už lidé čekají dvacet let. Organizace se odvolala proti stanovisku Krajského úřadu v Olomouci, který pro stavbu posledního úseku povolil výjimku ze zákazů u zvláště chráněných druhů,“ vysvětlila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Stavební ruch podle ekologů naruší biotop šestadvaceti druhů živočichů, a to od batolce červeného přes křečka polního až po skokana štíhlého.

„Podali jsme odvolání, protože s obsahem výjimky nesouhlasíme,“ řekl už dříve předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

Ekologičtí aktivisté ale kritizují také to, že část obyvatel Přerova je privilegována tím, že jim stát odlehčí od automobilové dopravy, zatímco obyvatelé Dluhonic byli státem zařazeni mezi „méněcenné“, neboť k nim byla tato škodlivá doprava nově přivedena.

Podle primátora rozhodl kraj správně a věcně.

„Jenže tímto odvoláním se prodlužují lhůty pro zahájení desetikilometrové stavby dálnice v úseku Říkovice - Přerov. Aktivisté požadují změnu trasy. To by ale znamenalo vrátit se na začátek a stavba by se zdržela o mnoho let,“ vysvětlil Vladimír Puchalský.

Křeček polní, nebo člověk?

A proč se rozhodl situaci řešit výlepem plakátů? Čelí totiž často dotazům obyvatel Přerova, kteří se ho ptají, jakou hodnotu má ve výčtu šestadvaceti strádajících živočichů zdraví člověka. Připomínají mu, že oni i jejich děti trpí výfukovými zplodinami, prachem a hlukem.

„Mohou mě mít Děti Země za necitu, ale v mém žebříčku hodnot je zdraví každého Přerovana ceněno více, než zdraví křečka polního. Byť proti křečkům nic nemám,“ podotkl primátor. S textem plakátu seznámí primátor ministry dopravy a životního prostředí, ale i zástupce Ředitelství silnic a dálnic.

Stanovisko šéfa organizace Děti Země k aktivitě primátora města se v úterý nepodařilo získat. Telefony nebral a nereagoval ani na e-maily. Na pevné lince se ozval ženský hlas s tím, že se jedná o omyl.

Také podle Davida Fialy z brněnského závodu Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) mohou mít snahy aktivistů za následek zbrzdění této strategické stavby.

„Odvolání nás zdrží v řádu měsíců, v extrémním případě i let, pokud využijí všech řádných prostředků, které jim umožňuje náš právní řád,“ zhodnotil.

Poslední aktivita primátora ho prý nepřekvapuje.

„Divím se spíše, že to už někdo neudělal dříve. Není to přehnaná reakce zvolit takovou cestu, pokud se ho někdo stále ptá, kdy se tento úsek D1 konečně začne stavět,“ reagoval.

Všechny pozemky stále nevykoupeny

A jak probíhají přípravy stavby úseku Říkovice - Přerov?

„Máme požádáno o změnu územního rozhodnutí a je zpracovaná dokumentace pro stavební povolení. Na konci roku nic nebrání tomu, aby bylo vyhlášeno druhé kolo soutěže na výběr zhotovitele,“ nastínil.

Ministerstvo životního prostředí podle něj zatím o odvolání Dětí Země nerozhodlo.

„V této věci tedy není nic nového. Pro úsek D1 Říkovice - Přerov je vykoupena drtivá většina pozemků, zbývají jen poslední - v Dluhonicích,“ řekl.

Svůj pozemek pro stavbu dálnice dosud neprodala majitelka nemovitosti Jarmila Pfeilerová.