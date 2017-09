Přerovský Farm Food Festival trápil déšť, i tak se ale povedl

Spousta kulinářských zážitků, hudba, ale bohužel i déšť. Tak by se dal v kostce shrnout Farm Food Festival, který se konal v sobotu 23. září od 10 hodin na výstavišti v Přerově.

„Je prodaných pět set lístků v předprodeji a ti lidi tady ještě nejsou, takže asi čekají na program. Ve tři hodiny se má vyčasit, tak budeme doufat. Bohužel tady chybí spousta stánkařů, kteří nepřijeli, ale na to jak je hnusně, tak jsme toho dali hodně do velkého stanu. Je to smůla,“ řekl pořadatel Rudolf Pola.



Déšť v pravidelných intervalech navštěvoval areál výstaviště a nenechal klidný ani pořadatele, ani návštěvníky. V odpoledních hodinách se naštěstí počasí umoudřilo a vzalo Farm Food Festival na milost. Přestalo pršet, jen sem tam spadla nějaká ta kapička.



I proto se mohl rozběhnout i další kulturní program v podobě vystoupení hudebních skupin. Ve tři hodiny začala hrát Spocená uklízečka následovaná slovenskou kapelou Iné Kafe. V podvečer se objevili Skarlet Rock a zakončovala Morčata na útěku.

Jídlo, jídlo, jídlo

Hlavním tahákem festivalu mělo být jídlo a různé regionální potraviny. A i když kvůli dešti několik stánkařů s jídlem nepřijelo, tak si lidé mohli pochutnat na Burgrech, rybách, farmářských specialitách nebo ochutnat speciality při kuchařské show.



„Přišel jsem hlavně kvůli tomu jídlu. Sice vím, co tady hraje za kapely, ale není to můj styl,“ vyjádřil se návštěvník Vláďa Volek a jeho cíl na festivalu byl zřejmý.

A kdo si potrpí na zdravé nebo regionální potraviny, měl možnost ochutnat. Na výběr bylo i několik druhů piva.



„Máme zdravé produkty. Je tady farma, která má sýry a mléčné výrobky – kravské, kozí, ovčí. Pak tady mám žitný kvasový chleba a zdravé pečivo z pomněnky, což je z chráněné dílny,“ informovala o sortimentu stánkařka Lucie Hošková.

Zajímavé ukázky

Kromě jídla, pití a kulinářských show mohli návštěvníci zhlédnout i ukázku pastevectví, kdy byli k vidění psi, kteří naháněli několik ovcí. Kromě toho si mohli zájemci vyzkoušet i zorbing, což jsou nafouklé průhledné koule, do kterých si člověk vleze a poté naráží do jiných lidí.



A i přes nepřízeň počasí a nepříznivé podmínky pro pořadatele, se letošní Farm Food Festival povedl. Příští rok to snad vyjde a počasí se umoudří.