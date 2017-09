Přerovskou koalici opustily dvě strany. Vadí nám arogance a rozpory, vysvětlily

Odlišný pohled na zásadní otázky fungování města, odchod schopných úředníků z magistrátu, arogance a špatná komunikace s veřejností. Takové jsou hlavní důvody toho, proč se strana Za prosperitu Přerova rozhodla vystoupit z radniční koalice.

Spolu s ní odcházejí i Nezávislí, kteří se obávají toho, že se křehké většině osmnácti zastupitelů nepodaří prosadit zásadní projekty. Férovější je podle nich odejít.

Koalice na radnici v Přerově prochází krizí v těchto dnech krizí, protože odchod z ní oznámili dva ze čtyř partnerů.

Zůstane v oslabení, a pokud bude chtít prosadit zásadní investiční záměry, nebo třeba schválit rozpočet na příští rok, musí se opřít i o zastupitele z opozičních stran.

Přestože na úterní tiskové konferenci měli původně sdělit svůj postoj k situaci také lídři hnutí ANO a koalice Společně pro Přerov, nakonec na jednání do hotelu Fit nedorazili. Nechtěli prý ještě více jitřit emoce.

"Spíše emoce, než racionální rozhodnutí"

Z postojů šéfů obou stran je ale jasné, že uvnitř ANO a Společně pro Přerov panuje jednota.

„Vnímáme to tak, že důvody, které nám oznámili Nezávislí i strana Za prosperitu, jsou jen zástupné. Je možné, že už kolegové spekulují nad komunálními volbami, které budou za rok. Možná nechtějí být ve stínu velkých stran, ale budou se snažit o to, aby si jich lidé všimli jako kritické opozice. Vůbec by mě nepřekvapilo, kdyby se tyto dva subjekty spojily,“ zhodnotil odchod koaličních partnerů radní Petr Vrána, který je v Přerově lídrem hnutí ANO.

Koalice Společně pro Přerov ho pověřila tím, aby tlumočil novinářům postoje vedení města.

Primátor Přerova Vladimír Puchalský (SpP) se k důvodům rozpadu koalice nechtěl vyjadřovat a o moc sdílnější nebyli ani jeho kolegové z SpP.

„Vidím za tím spíše emoce, než racionální rozhodnutí,“ poznamenal pouze radní Jiří Kohout z SpP.

Míček je teď na straně hnutí ANO, které v roce 2014 vyhrálo komunální volby, a mělo by co nejrychleji krizi vyřešit.

„Máme jen dvě možnosti - tou první je dvojkoalice ANO a SpP s tím, že budeme hledat v zásadních otázkách širší konsensus u všech stran v zastupitelstvu. Tou druhou je pak vstup nového partnera do naší koalice,“ nastínil možnosti lídr ANO Petr Vrána.

Cyklověž i hazard

Členové uskupení Za prosperitu, ale i Nezávislí, se brání tomu, že by se z jejich strany jednalo o předvolební kalkul.

„Důvody našeho odchodu jsou nejen špatná komunikace uvnitř koalice, ale také rozpory nad tématy a arogance vedení města,“ řekl lídr strany Za prosperitu Radek Pospíšilík. Podle něj se problémy postupně střádaly.

„Vadila nám komunikace ohledně vydání stavebních deníků u stavby cyklověže, ale i to, že z magistrátu začali postupně odcházet kvalifikovaní pracovníci ve vedoucích funkcích, které se nepodařilo nahrazovat. Zásadním problémem pro nás bylo také hlasování o hazardu, který jsme pustili do sociálně vyloučených lokalit,“ vysvětlil Radek Pospíšilík.

Jeho stranu prý tlačila k odchodu z koalice už od února členská základna.

„Tehdy nás sto procent našich členů vyzvalo, abychom spolupráci ukončili a odešli. Chtěli jsme dát našim partnerům ještě prostor k tomu, abychom koalici udrželi. Bohužel žádné změny během posledních měsíců nenastaly,“ řekl.

Lídr strany Za prosperitu prý od koaličních partnerů očekával alespoň na poslední schůzce sebereflexi, ale nedočkal se jí. Radek Pospíšilík podle svých slov v nejbližší době rezignuje na své křeslo v radě.

Příkopy se ještě více prohloubily

Zástupci Nezávislých tvrdí, že nechtějí setrvávat v koalici, která se opírá pouze o křehkou většinu.

„Nejsme přesvědčeni o tom, že je křehká většina jednoho hlasu perspektivní. Podle nás je zodpovědnější dát prostor nějaké platformě většinovější podpory vedení města,“ uvedl lídr Nezávislých Petr Hermély.

Také Nezávislí jsou zklamáni posledním vývojem.

„Když jsme vstupovali do koalice, slibovali jsme si změnu zastupitelského ovzduší. K tomu ale nedošlo a příkopy mezi zastupiteli, které vznikaly, byly ještě více prohloubeny,“ zhodnotil Petr Hermély.

Pokud jde o sporné projekty, zmínil stavbu Dluhonských mostů k chemičce. „To, jakou se staly investiční prioritou, mě překvapilo,“ řekl.

Nezávislí ale nechtějí usilovat o radikální změnu ve vedení města a nepodporují ani scénář předčasných voleb.

„Nechceme, aby se město dostalo do nestability a bezvládí, a podpoříme vznik takového modelu fungování, který bude životaschopný,“ doplnil.

Radek Pospíšilík (Za prosperitu)„Poslední kapkou bylo jednání zastupitelů v Městském domě. Jeden ze zastupitelů pomáhal trhovcům skládat nábytek v bouřce a průtrži mračen. Taková očividná radost pana primátora a pana Střelce z toho, jak ten člověk mokne, a jak mu to ubližuje, to pro mě bylo něco, s čím jsem se nesetkal. Odešel jsem zklamaný, smutný, to byla ta poslední fáze.“



Petr Hermély (Nezávislí)„Převaha jednoho křehkého hlasu je pro nás nedostatečná. Férovější a zodpovědnější je říci – to je málo, pojďme hledat jiné řešení. Nechceme ale aktivovat ani podporovat jakékoliv snahy o změnu ve vedení města, chceme tomu dát čas na nalezení platformy.“