Přerovsko se pyšní ptačí raritou

Přerov – Bylo to nevídané. Mistrovství světa v ledním hokeji žen do 18 let navštívilo v roce 2012 celkem sedmnáct a půl tisíce diváků. Světový rekord, o který se postarala dvě česká města – Přerov a Zlín. Na zápas o šesté místo přišly na přerovský zimní stadion podpořit domácí hokejistky neuvěřitelné tři tisícovky fanoušků. Není tedy divu, že Mezinárodní federace ledního hokeje měla velký zájem o to, aby se pořadatelství na Moravu po pěti letech vrátilo.