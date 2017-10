Přerovské učiliště oslavilo půl století od svého založení

Bohatý program v tělocvičně, workshopy i nablýskaní veteráni. Střední škola technická v Přerově oslavila v pátek jubileum 50 let od svého založení, za tu dobu jí prošlo více než sedm tisíc žáků. Vedle zástupců Olomouckého kraje přijali pozvání i představitelé firem, které se školou úzce spolupracují.

V rámci oslav probíhala také Akademie řemesel, která přiblížila budoucím učňům technické obory, které se na škole vyučují.

„Akademie nabízí příchozím možnost vyzkoušet si různé workshopy. Těch máme celkem čtrnáct,“ přiblížil program ředitel školy František Šober.

Na školním dvoře parkovala historická vozidla z Veterán klubu Přerov a Kroměříž. O ty projevila zájem především mužská část návštěvníků školy.



Hlavní program začal v 10 hodin v tělocvičně školy. Projevy se střídaly s vystoupeními. K vidění tak byl Folklorní soubor Haná, vystoupení mažoretek i taneční vystoupení spojené s přehlídkou pracovních oděvů.





Učni si zvolené obory v drtivé většině pochvalovali.

„Učím se na obráběče kovů – jsem ve druhém ročníku. Po škole bych se chtěl tomuto oboru věnovat a nastoupit do Meopty. Nebojím se, že bych byl na pracovním úřadu, jelikož firmy nabízejí studentům praxi a uzavírají s nimi smlouvy v podstatě ještě při studiu. Některé společnosti nabízejí i stipendia, ale musíme mít dobré chování a vejít se do průměru, který požadují,“ vysvětlil Jaroslav Havlík z Přerova.



Pedagogové se shodují, že zájem o učební obory v současné době klesá.

„Vyučuji odborné předměty, konkrétně obor instalatér. Za dobu co učím můžu říct, že konkrétně počty žáků v tomto oboru stagnují. Je jich nedostatek. Některé firmy na to reagují tak, že učně podporují stipendiem. Tento obor nemůže zaniknout, čistou vodu budou potřebovat vždy lidé dopravit do kohoutku,“ popsal jeden z vyučujících Karel Čapka.

Zájem společností o budoucí řemeslníky je obrovský.

„Největší zájem je o mechatroniky, optiky či mechaniky seřizovače,“ dodal František Šober.



Od příštího roku se na škole otevře nový učební obor - Montér suchých staveb a dřevostaveb. Absolventi tohoto tříletého oboru se uplatní při montáži konstrukcí suchých staveb a dřevostaveb nebo jako obkladači – sádrokartonáři.

Začalo to s Meoptou

Do lavic tehdy nově otevřené Střední školy technické v Přerově zasedli první studenti v roce 1967. Výuka zde byla od počátku zaměřena na optické obory a spjata s rozvojem podniku Meopta. Škola se dnes může chlubit moderním technickým zázemím, například CNC stroji a dalšími potřebami, které jsou důležité pro praktickou výuku. Školu v současné době navštěvují čtyři stovky studentů. Praxi vykonávají přímo ve firmách, kde pak řada z nich může začít svoji profesní kariéru.