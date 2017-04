Přerovské děti míří k zápisům. Poslední silný ročník

Nakreslit obrázek, umět vzít do ruky tužku či zarecitovat básničku. Učitelé při zápisech do prvních tříd zkoušejí hlavně zralost dětí a to, jak si poradí s běžnými úkoly.

Pro rodiče je ale nejdůležitější, aby se jejich ratolest do první třídy těšila. Proto některé školy v Přerově seznamují budoucí prvňáčky s novým prostředím už v předstihu a zábavnou formou. Zápisy do prvních tříd se na přerovských základních školách uskuteční v pondělí 24. a v úterý 25. dubna, a to době od 14 do 18 hodin. ČTĚTE TAKÉ: Vítěz soutěže o nejhezčí zastávku dostane dárek Loni nejvíc prvňáčků za deset let A podle pracovníků odboru školství magistrátu k nim zřejmě míří poslední silné ročníky. V příštích letech už se dá očekávat postupný útlum. „Loni jsme měli vůbec nejvíce prvňáčků za posledních deset let. K zápisům přišlo na 575 dětí, ale z důvodu odkladů jich nakonec usedlo v lavicích kolem 460. Letos už to bude slabší, protože ty nejsilnější ročníky mateřinek odešly v loňském roce,“ přiblížil situaci Petr Hrbek z odboru školství. Podle něj by mělo dorazit k zápisům do celkem osmi základních škol v Přerově, zřizovaných městem, na 550 dětí. ČTĚTE TAKÉ: Mladík se otáčel v koloně, srazil se s felicií. Zranil spolujezdkyni Změnou je termín konání zápisů, kterým je oproti zvyklostem duben. Rodiče si mohou vybrat zařízení, které chtějí, ředitelé ale musejí upřednostnit dítě s trvalým bydlištěm ve spádovém obvodu školy. Na „velký den“ budoucích prvňáčků, který občas provází nervozita, se připravili v předstihu na ZŠ J. A. Komenského v Předmostí. „Pro předškoláky pořádáme pravidelně Kašpárkovo učení, aby se seznámili s prostředím naší školy. Jedno se zaměřením na pohybovou dovednost, při druhém zase procházíme s Kašpárkem budovu, v dalším si děti zazpívají. Osvědčilo se nám to i v minulých letech a letos k nám pravidelně dochází kolem třiceti dětí,“ přiblížila ředitelka Věra Václavíčková. Trpaslíci jako průvodci Neformální seznámení se školním prostředím většinou zbaví děti ostychu a při zápisech pak nemají strach z neznámého. „V tomto školním roce máme tři první třídy a věříme, že je naplníme i v září,“ dodala ředitelka. Aby byly pro děti zápisy nezapomenutelným zážitkem, o to se snaží každý rok na Základní škole Trávník v Přerově. Hned u vchodu přivítají rodiče s dětmi trpaslíci, kteří je ještě před samotnými zápisy provedou po budově. „Připravili jsme i jednu novinku - děti si mohou vyzkoušet kvíz a vyhrát nějakou cenu,“ popsala ředitelka Kamila Burianová. Předškoláci se mohli v minulých měsících zapojit do Pohádkového učení a rodiče se zase dozvěděli novinky z úst odborníků. „Změnily se totiž podmínky žádostí o odklady, a tak jsme rodiče s těmito změnami seznámili formou besedy s psycholožkou,“ řekla. ČTĚTE TAKÉ: Pod peticí za primu už je přes tisíc podpisů. Kraj se omluvil Běžná s sportovní třída Některé přerovské školy se snaží zaujmout svým specifickým zaměřením. Například na ZŠ Za mlýnem se otevírá vždy jedna běžná první třída a druhá pak se sportovním zaměřením na míčové hry. „Budeme stejně jako loni otevírat jednu první třídu pro děti se zájmem o tyto sporty, a to pro 22 až 25 žáků. Rodiče mohou vyjádřit svůj zájem o toto zaměření už u zápisů,“ zmínila ředitelka ZŠ Za mlýnem Božena Přidalová. ČTĚTE TAKÉ: V Přerově chytili výrobce drog. Klienti jim platili jízdními koly, mobily i léky

