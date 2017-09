Přerovská vláda se rozpadla. Co na to opozice?

Přerovská radniční koalice ztratila v zastupitelstvu většinu. Dvě ze čtyř stran, které ji tvořily, vedení města opustily. Zeptali jsme se, co na aktuální krizi vlády primátora Puchalského říkají opoziční zastupitelé.

Zeptali jsme se opoziční zastupitelů:

1. Překvapil vás rozpad koalice?

2. Podpořil byste vládu dvojkoalice?

3. Měly by být vypsány předčasné volby?

Přemysl Dvorský, zastupitel (ČSSD)

1. Svým způsobem je rozpad každé koalice překvapující, hlavně do značné míry alarmující. Na druhé straně to překvapením není, protože každý, kdo sleduje jednání zastupitelstva, zaznamenal, že koalice už delší dobu není schopna prosazovat své záměry. Často není schopna na radě přijmout usnesení, a hlavně není schopna na zastupitelstvu jednotně hlasovat. To, že tato situace vyústí až do úplného rozpadu, mě ale do jisté míry překvapuje.



2. Otázkou je, jakou budou chtít podporu. Zatím nemám relevantní informace. Jakákoliv podpora menšinové vlády rok před volbami myslitelná je, ale za určitých podmínek. Asi bychom museli zasednout k jednacímu stolu a například z naší strany bychom řekli, které věci jsou pro nás přijatelné, a které ne. Zatím však takové jednání neproběhlo, takže se není moc k čemu vyjadřovat.



3. Předčasné volby jsou logickým vyústěním takového procesu, ale tato varianta je opravdu poslední možností. Nevím, jestli jsme došli opravdu až tak daleko. Myslím, že by skutečně mělo fungovat aspoň to, že čtyřleté cykly by se měly držet, občany bychom neměli vystavovat takovým zvratům. (job)

Ludmila Tomaníková, zastupitelka (KSČM)

1. Je pravdou, že Radek Pospíšilík (Za prosperitu Přerova) na zasedání několikrát hlasoval jinak, než koalice. Dalo by se říci, že jsme měli pocit, že má na řadu věcí rozdílné názory, než samotná koalice. Rozpory tam byly patrné, a proto předpokládám, že to ani pro koaliční partnery není žádným překvapením, protože pan Pospíšilík měl rozdílné názory na řadu věcí.



2. Tuto situaci samozřejmě nemůžeme předvídat. My jsme zatím žádnou nabídku nebo návrh na to, abychom vstoupili do koalice, nedostali. Jednání neproběhlo ani o tom, abychom uzavřeli například tichou dohodu o podpoře. Pokud v koalici nastanou problémy, které chceme řešit my v rámci našeho volebního programu, nebo takové podmínky, které prospějí občanům Přerova, tak to podpoříme - na to ale nepotřebujeme mít uzavřenou dohodu s koalicí.



3. Rok před řádnými vypisovat předčasné volby rozhodně není dobré, protože - než se noví lidé na svých postech „rozkoukají“, bude konec funkčního období. Myslím, že by to nebyl dobrý nápad, mělo by se řádně a také se ctí dokončit funkční období. Každý ze zastupitelů by měl mít zájem na tom, aby město žilo a zabezpečily se veškeré podmínky pro naše občany. (job)

Tomáš Dostal, zastupitel (KDU-ČSL)

1. Rozpad koalice, který nastal, mě nepřekvapil. Naopak, předpokládal jsem, že tato situace nastane mnohem dříve. Překvapením tak může být právě to, že tento stav vydržel až dosud.



2. Do této chvíle mě nikdo v této záležitosti neoslovil. My samozřejmě máme svoje mantinely a priority a v tuto chvíli nevidím důvod do koalice vstupovat.



3. Nedokážu si časově představit, kdy by předčasné volby byly. Nejzásadnější je schválit rozpočet - to je základní mezník. Pokud by se na jeho schválení dalo napříč politickým spektrem shodnout, mohlo by se například tichou dohodou nějakých politických stran nebo jednotlivců dovládnout. V situaci, kdy má koalice šestnáct hlasů, a to jsou ještě některé „na vodě“, se vládne špatně. Ať už podpora tichá nebo přímá tedy v tomto případě musí být. (job)

Michal Zácha, zastupitel (ODS)

1. Ze strany Prosperity mě to nepřekvapilo, ale z postoje Nezávislých nejsem příliš moudrý. Je to taková hra kočky s myší, ani Petr, ani Pavel. Prosperita to řekla jednoznačně, ale ve vystoupení Nezávislých jsem našel jisté protiklady. Překvapilo mě, že mezi důvody patří i cyklověž nebo otázka Dluhonských mostů, což jsou věci, na které jsme upozorňovali my.



2. Na to neumím sám odpovědět, je to rozhodnutí klubu a celé členské základny. My jako ODS jsme ale nebyli nikým osloveni, nikdo s námi na toto téma nekomunikoval. Je to otázka na vítěze komunálních voleb v roce 2014 - hnutí ANO.



3. Komunální politika má jiný systém než parlamentní a neznamená to, že když někdo ztratí většinu, vypíšeme nové volby. Není to tak jednoduchý proces. Opět je to otázka na vítěze komunálních voleb. Oni složili koalici v této podobě a dnes si za to musejí nést odpovědnost. Když se koalice skládala, byla to velká sláva, ale ve chvíli, kdy se rozpadá, očekával bych, že lídři ANO a SpP snesou i negativa. To, že na tiskovou konferenci nepřišli, v mých očích o něčem svědčí. (pu)