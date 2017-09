Přerovská nemocnice bezplatně proškolí rodiny imobilních pacientů

Teoretický i praktický nácvik rehabilitační péče o pacienta, cvičení na lůžku nebo návrh či prezentace vhodných kompenzačních pomůcek. Rodinám, které mají zájem pečovat o své rodinné příslušníky v domácím prostředí, a také všem, kteří chtějí podpořit návrat svých blízkých do domácího prostředí i jejich rychlejší uzdravení, nabídne nově přerovská nemocnice možnost individuálních konzultací i zácviku.

Přerovská nemocnice od září bezplatně proškolí rodiny imobilních pacientů

„Od září budou v rámci rehabilitační péče nabízet fyzioterapeuti rehabilitačního oddělení zacvičení členů rodiny pacienta, a to vždy individuálně a s ohledem na jeho aktuální zdravotní stav,“ přiblížila mluvčí nemocnice Radka Miloševská.

„Cílem těchto konzultací je zvýšit aktivitu pacienta na lůžku během hospitalizace a urychlit tak jeho návrat do domácího prostředí, a léčit se za pomoci blízkých či členů rodiny, kteří si osvojí základní potřebné dovednosti v oblasti rehabilitační péče. Konzultace přitom probíhají vždy individuálně na míru potřeb daného pacienta,“ vysvětlila vedoucí fyzioterapeutka nemocnice Jana Studeníková.

Nabídky mohou využít rodinní příslušníci pacientů, kteří jsou hospitalizováni právě v přerovské nemocnici.



Zájemcům tak v nemocnici přiblíží jak teoretický, tak i praktický nácvik rehabilitační péče v průběhu hospitalizace na lůžku nebo zácvik na domácí cvičení.

„Na lůžkových odděleních často vídáme situace, kdy má rodina velký zájem o svého blízkého, ale kvůli neznalosti se bojí s pacientem manipulovat, pomoci mu do sedu, nebo se s ním třeba projít. Přitom právě v doprovodu blízkých pacienti často dosahují největších pokroků, protože se cítí příjemněji i bezpečněji,“ dodala Jana Studeníková.



Konzultace budou probíhat od září, a to každý týden vždy ve středy a pátky od 14 do 15 hodin, na základě objednání na konkrétním lůžkovém oddělení, na kterém je pacient hospitalizován. Objednávka je možná vždy nejpozději jeden den před požadovaným termínem.