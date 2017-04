Přerovská koalice skřípe, ke spolupráci pozvala komunisty

V přerovské radniční koalici to už delší dobu skřípe. A to je také důvodem, proč se zástupci vládnoucích stran, které v komunálních volbách získaly největší podporu voličů, rozhodli oslovit s nabídkou další spolupráce komunisty.

Zásnuby se ale konat nebudou - KSČM totiž nabídku odmítla.

Jablkem sváru mezi koaličními partnery se stala osoba tajemníka magistrátu Petra Mlčocha, jehož odvolání požadovali na posledním jednání zastupitelstva kvůli údajným pochybením politici z řad uskupení Za prosperitu Přerova a jeho místních částí.

Přestože návrh na odvolání neprošel, primátor Vladimír Puchalský (SpP) konstatoval, že byla narušena vzájemná důvěra.

S ČSSD a ODS si nerozumějí, lidovci jsou bokem

Přerovskou radniční koalici nyní tvoří hnutí ANO, koalice Společně pro Přerov, strany Za prosperitu Přerova a Nezávislí.

Uskupení Za prosperitu Přerova má v městské radě jediného zástupce, zastupitelé jsou dva.

Další kroky lídrů stran SpP a ANO vedly zcela logicky ke spolupráci s komunisty, protože s ČSSD ani ODS si politici v mnoha otázkách „nerozumějí“.

Stranou dění zatím zůstávají i lidovci.

„Ano, padla naprosto otevřená neformální nabídka k širší spolupráci. Nebudu se k tomu ale blíže vyjadřovat,“ komentoval nabídku směrem ke komunistům přerovský primátor Vladimír Puchalský.

Jeho kolegové z hnutí ANO se shodli na tom, že nastala uvnitř koalice krizová situace.

„Byla to jen předběžná schůzka se zástupci KSČM, zda by měli zájem vstoupit do koalice. Necítili jsme totiž úplnou pevnost koalice ze strany Za prosperitu, která vyvolává tlaky na odvolání tajemníka,“ vysvětlil radní Petr Vrána (ANO).

"Jejich vztah ke koalici je vlažný"

Podle náměstka primátora ze stejného hnutí Petra Měřínského není partnerství v koalici úplně stabilní.

„Jejich vztah ke koalici je vlažný už delší dobu. Proto jsme hledali někoho, kdo by podpořil věci, důležité pro další rozvoj Přerova,“ vyjádřil se na adresu uskupení Za prosperitu.

Politici z řad Prosperity, kteří vystoupili na jednání zastupitelstva s návrhem na odvolání tajemníka města Petra Mlčocha kvůli jeho údajným pochybením, ale ze svých postojů neslevili.

„Své výhrady k fungování koalice jsme řekli a očekáváme změnu. Trváme na odvolání tajemníka magistrátu, protože trvají ty důvody. Uvidíme, jaký bude výsledek. Nelíbí se nám ani fungování koalice navenek a rétorika na jednání zastupitelstva,“ shrnul radní Radek Pospíšilík. (Za prosperitu).

Nekl: Nechceme řešit vnitřní spory koalice

Komunisté, kteří byli osloveni s nabídkou spolupráce, nakonec odmítli.

„Komunističtí zastupitelé prosazují a podporují vždy taková usnesení, která jsou ve prospěch občanů a rozvoje města. Bez ohledu na to, který politický subjekt či zastupitel návrh předkládá,“ konstatoval zastupitel Břetislav Passinger z KSČM.

Prioritou klubu je podle zastupitele a poslance Josefa Nekla (KSČM) plnění vlastního volebního programu ve prospěch občanů.

„Klub KSČM odmítl být vtažen do řešení vnitřních problémů, kterými městská koalice už delší dobu prochází, a být využit jednou názorovou skupinou proti jiné. Proto nabídku koaliční spolupráce, případně tiché podpory, odmítl,“ uzavřel.