Přerované se ocitli bez vody. Kvůli poruše vodovodu

Přerov – /VIDEO/ Hokej někdy bolí. Zažité klišé, které si ovšem asi jen tak nespojíte s dívčí kategorií do 18 let. Ve čtvrtfinále mistrovství světa v Přerově mezi Češkami a Ruskem ale létaly vzduchem pěsti, k vidění bylo několik zákeřných faulů i tresty na pět minut a do konce utkání. Na nečestnou hru soupeřek a špatné posuzování zákroků si český realizační tým stěžoval hned po zápase. Aby také ne, dvě hráčky elitní formace si po nevybíravých zákrocích Rusek nezahrají v pátečním boji o páté místo.