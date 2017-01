Přerov si napravil reputaci. Velkolepým ohňostrojem. Podívejte se

Přerov – Po nevydařených silvestrovských oslavách na náměstí T. G. Masaryka, na které o půlnoci zavítala jen hrstka lidí, si Přerov konečně přišel na své. Novoroční ohňostroj, jenž byl odpálen v neděli po šesté večer z prostranství u majáku, a lidé ho mohli sledovat jak ze břehů řeky Bečvy, tak i městských hradeb nebo lávky, nabídl velkolepou podívanou. Světelná show na obloze nad řekou trvala bez dvou vteřin deset minut a měla název „Porazit a zvítězit".

„Od strůjce ohňostroje jsme se dozvěděli, že show je rozdělena do dvou částí. První bude znázorňovat boj dobra se zlem a řečí světel řekne, že jednou jsi dole a jednou nahoře. Druhá část by měla dělat čest svému jménu a ukázat převahu dobra nad zlem," prozradila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová. Začátek novoročního ohňostroje odpočítal primátor města Vladimír Puchalský (SpP), který Přerovanům popřál do nového roku. Na ohňostroj zamířily v neděli vpodvečer tisíce lidí. (pu)