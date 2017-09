Přerov reklamuje závady na Tyršově mostě

Byla to velká sláva. Po nově otevřeném Tyršově mostě se procházel průvod Sokolů, mažoretek a Hanáků, oba břehy Bečvy lemovaly davy nadšených lidí. Při slavnostním otevření, které se konalo 8. května roku 2012, Přerované neskrývali své dojetí. Po pěti letech od zprovoznění nové chlouby města ale radní řeší nečekaný problém.

Na pilířích mostu jsou závady, které je potřeba odstranit.

„Že se na obou pilířích uvolnily kamenné obklady, na to jsme přišli letos na jaře, když poklesla hladina řeky Bečvy. Vše jsme zdokumentovali a závadu reklamovali u zhotovitele. V každém případě se to musí spravit, spíše jde o to, kdo bude tyto opravy financovat,“ nastínil problém Jiří Raba z odboru rozvoje přerovského magistrátu.

Podle vedoucí odboru řízení projektů a investic magistrátu Ivany Pinkasové byly zjištěny závady dvě. Jednu z nich ale zhotovitel koncem června odstranil.

„Zatímco vadu odvodnění úložného prahu uznal, uvolněné kamenné obklady mostních pilířů ne s tím, že se jedná o širší technický problém, související zcela jistě s projektovým řešením,“ vysvětlila.

Záruka na most je podle ní do května příštího roku.





Připomeňte si:

Nevhodný projekt a led

Podle zástupců společnosti Skanska jsou vzniklé vady výsledkem nevhodného technického projektu a kamenné obklady pravděpodobně neodolaly naplaveninám a ledu.

"Reklamaci jsme obdrželi a s investorem jsme v kontaktu. Prověřili jsme současný stav mostu a necháváme si zpracovat expertní posudek. Na jeho základě budeme dále postupovat," uvedl Ondřej Svatoň, mluvčí společnosti Skanska

„Zhotovitel tvrdí, že práce provedl podle projektu, neporušil projektovou dokumentaci ani technologický postup,“ doplnil Jiří Raba.

Projektant podle něj při zpracování projektové dokumentace oslovil Povodí Moravy s požadavkem na umístění ledolamu před pilíři, to ale nebylo schváleno, protože se most nachází v bermě, a vznikla by tím nová překážka ve vodním toku. Kamenné obklady jsou ze žuly a byly ukotveny nerezovou kotvou do železobetonového pilíře.

Na Tyršově mostě se objevily i jiné drobnější defekty, které musely být odstraněny. Do svítidel na mostě zatékala voda a drátěné oplocení bylo prasklé.

„Závadu na pilířích jsme zdokumentovali a reklamovali. Firma Skanska ale naši reklamaci neuznala a označila ji za neoprávněnou. Jejich argumentaci jsme však nepřijali. Koncem července, kdy proběhla srážka na řece Bečvě, jsme situaci znovu zdokumentovali, abychom poukázali na špatný stav. Firma se tehdy zavázala, že nám zašle odborné stanovisko s posudkem,“ konstatovala mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Jaký bude další postup města? „Po předložení posudku od zhotovitele zhodnotíme jeho obsah a budeme dále postupovat v reklamačním řízení,“ nastínila Ivana Pinkasová.





Původní vyletěl do vzduchu

Moderní stavba Tyršova mostu, jejíž zbudování přišlo na více než 116 milionů korun, stojí na místě původního železobetonového mostu přes řeku Bečvu, postaveného v roce 1903.

Původní historický most vyhodili těsně před koncem války - přesně 8. května 1945 - do povětří Němci. Pak na jeho místě byla dlouhá léta jen provizorní lávka pro pěší.

Autorkou projektu nového přemostění je významná česká architektka Alena Šrámková. Most zdobí také sochy z dílny Ivany Šrámkové - bronzový zubr, pták a tři betonové stromy. Most je dlouhý čtyřiasedmdesát metrů a široký dvanáct a půl metru. Slouží nejen pěším, ale i cyklistům a motoristům.