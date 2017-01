Přerov po dvou letech opět hledá „nej" stavbu

Přerov - Přerovští radní vyhlásili soutěž Přerovská stavba roku 2016. Soutěžní porota bude oceňovat stavby ve čtyřech kategoriích – novostavba, fasáda rekonstrukce, fasáda panelového domu a interiér.

Ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

Zájemci se mohou do soutěže přihlašovat až do poloviny března. Soutěže se může zúčastnit jen to dílo, které bylo řádně zkolaudováno či předáno v letech 2015 a 2016.

U interiérů a novostaveb se mohou přihlásit i stavby z roku 2014.

Vítězové jednotlivých kategorií se mohou těšit na výhru 50 tisíc korun.

Majitel vítězného interiéru pak získá 10 tisíc korun.