Přerov oslavil Silvestr nanečisto, městský sál praskal ve švech

Přerov – Bujaré veselí, natřískaný taneční parket a silvestrovské oslavy, jak se sluší a patří. Zatímco v jiných městech se začnou odpočítávat poslední vteřiny starého roku až před půlnocí, Přerované slaví poslední den roku v předstihu. Na tradiční akci, která se před lety vžila pod názvem Silvestr nanečisto, přišly v pátek večer do Městského domu více než čtyři stovky lidí.

„Spočítali jsme, že je to už šestnáctý ročník. Ten první vznikl spontánně koncem devadesátých let v předmostském klubu Mirell, kde kdysi hrávalo folkové duo Jen Tak. Na večírek před Silvestrem přišlo asi čtyřicet lidí a klub byl tehdy úplně natřískaný," vzpomněl Bohuslav Přidal, který stál u zrodu této akce.

Později se pořadatelé rozhodli předsilvestrovskou taneční zábavu nabídnout Městskému domu. „Měšťák je pro Přerováka zaklínadlo, takže se to rychle ujalo, a zrodila se nová tradice. Byly dokonce ročníky, kdy jsme o půlnoci bouchali šampaňským a přáli si do Nového roku," usmál se.

Spousta lidí dává i dnes přednost neformálnímu setkání, aby se vyhnuli organizované silvestrovské zábavě. „Hlavní myšlenkou je, aby se lidé potkali. Když jsem procházel předsálím, potkal jsem známé, které jsem neviděl celé roky a přijeli na prázdniny do Přerova třeba z Brna nebo Ostravy," zmínil.

O hudební doprovod se v pátek večer postaraly dvě přerovské kapely. Re-Vox, kterou založili členové někdejší doprovodné skupiny Pavla Nováka Vox, a Šediváci. Z pódia tedy zněly nejen hity slavného zpěváka, ale také nesmrtelné songy Pavla Bobka a další countryové písničky.

Uvolněnou atmosféru si užívali na tanečním parketu také manželé Vojta s Majkou.

„Je to bezvadné, protože se slaví mimo Silvestr, a nemusíme se bavit nuceně, ale úplně přirozeně," svěřili se s tím, že do měšťáku začali chodit na čaje se Synkopou už ve svých osmnácti letech.

Pocta Pavlu Novákovi

Překvapením večera bylo vystoupení zakládajících členů skupiny Vox, kteří přišli pokřtít na podium nové CD Re-Voxu s názvem „Pocta Pavlu Novákovi".

Za bicí usedl Rudolf Neuls, mikrofon vzal do ruky Zdeněk Slivečka a do strun hrábl Ladislav Peška.

„Pozval jsem kluky z bývalého Voxu, protože je to už padesát let, co tato skupina vznikla jako doprovodná kapela Pavla Nováka," řekl kytarista a zpěvák Dušan Millonig s tím, že na novém albu posluchači najdou dvanáct skladeb a k tomu tři bonusy.

Producentem nového CD je Jiří Šimoník, baskytarista Re-Voxu.

„Vydali jsme toto CD jako poctu Pavlu Novákovi, takže na něm zazní jeho známé písničky v naší úpravě. Zároveň je i prezentací skupiny Re-Vox," uzavřel Jiří Šimoník.