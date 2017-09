Přerov má nového dopravce na MHD

Smlouvu s novým dopravcem, který v Přerově zajistí od ledna příštího roku provoz autobusových spojů, podepsali tento týden radní.

Autobus přerovské MHD. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

Z výběrového řízení nakonec vyšla jako vítěz společnost Arriva Morava, která pomohla městu loni v únoru zvládnout krizovou situaci.

Kvůli finančním problémům bývalého dopravce tehdy nevyjelo na sedmdesát sedm spojů a radnice se s neseriózní firmou ze dne na den rozloučila.

„Do výběrového řízení na nového dopravce se přihlásily dvě firmy. Jedna byla vyloučena, protože nesplnila zadávací podmínky a vítězem tendru se stala společnost Arriva Morava,“ uvedla mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.

Nový dopravce se ve smlouvě zavázal, že služby zajistí za 525 milionů 747 tisíc.

Autobusové spoje v Přerově bude firma Arriva Morava provozovat po dobu desíti let, a to od ledna roku 2018.

Nový dopravce najezdí po Přerově ročně 818 500 kilometrů a k dispozici bude mít dvaadvacet autobusů, z toho tři záložní.





Nově i do Čekyně a Žeravic

Autobusy městské hromadné dopravy budou vybaveny elektronickým informačním panelem.

Největší novinkou ale je, že začnou zajíždět i do místních částí Čekyně a Žeravice. Ty v současné době dopravně obsluhují autobusy zajišťované Olomouckým krajem.

„Od 1. ledna 2018 už kraj nebude zajišťovat autobusy, zajíždějící do těchto místních částí, a tento výpadek tedy budeme muset pokrýt. Dojde tak k navýšení zhruba o 65 tisíc tarifních kilometrů za rok,“ vysvětlil už dříve náměstek primátora Pavel Košutek (ANO).

Přerovští radní věnovali zakázce na nového dopravce velkou pozornost. V minulých letech totiž město nemělo při výběru zrovna šťastnou ruku. Firma Dopravní a logistická, která se v roce 2014 zavázala provozovat v Přerově autobusové spoje po dobu desíti let, se dostala do vážných problémů. V Přerově kvůli tomu loni v únoru zkolabovala doprava a nevyjelo na sedmdesát sedm spojů. Lidé se nedostali do práce a děti do škol.

„Firma přišla z důvodu platební neschopnosti o některé autobusy a nebyla schopna zajistit provoz v běžném rozsahu. Smlouva byla na žádost společnosti ukončena dohodou a do týdne byl zajištěn dopravce nový,“ shrnula mluvčí magistrátu.