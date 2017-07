Prázdniny začaly! Takto to vypadalo u prvňáků i deváťáků v Přerově

Pro výsledky své celoroční práce si v pátek 30. června přišli žáci základních škol v Přerově. Prvňáčci si nervózně převzali první vysvědčení, žáci devátých tříd se loučili nejen se školním rokem, ale i se spolužáky a sborem učitelů. Všichni ale mají jedno společné, čekají je dva měsíce zaslouženého volna.

Živo bylo na Základní škole Svisle, kde se s předáváním vysvědčení začalo již před osmou hodinou. V prvních třídách panovala mírná nervozita.

„V prvním školním roce jsem se naučil hezky psát a číst, také se mi dobře počítá. Ve třídě mám hodně kamarádů, smutno mi po nich nebude, protože i přes prázdniny si spolu budeme hrát venku. S maminou a tatínkem určitě pojedeme na dovolenou, přemýšlíme o bobové dráze,“ shrnul sedmiletý Jan Steininger.





V devátých třídách bylo veselo, žáci si převzali své poslední vysvědčení a po prázdninách vstoupí do nové životní etapy.

„V září nastoupím na gymnázium. Od nás se na stejné gymnázium dostalo docela dost lidí, ale i tak mi bude po spolužácích smutno. Jsme dobrá parta, takže se určitě budeme vídat dál. Naše třídní na nás byla moc hodná, doufám, že nás vždycky ráda uvidí,“ řekla patnáctiletá Marie Caletková ze Základní školy Svisle.

Třída Zuzany Kopečkové patřila mezi obzvlášť oblíbené třídy, v průběhu předávání vysvědčení se s nimi chodili rozloučit i ostatní vyučující.

„Moje třída byla plná chytrých dětí. Většina z nich se dostala na střední odborné školy a gymnázia. Po celé svoje studium tvořili velmi chytrý, milý a oblíbený celek. Bude mi po nich smutno,“ přiznala dojatě třídní učitelka Zuzana Kopečková.



Podobná atmosféra panovala i na základní škole Želatovská.

„První rok ve škole se mi docela líbil, našla jsem si zde nové kamarády. Na prázdniny se už moc těším, pojedeme na dovolenou, ale bude mi i trochu smutno,“ prozradila šestiletá Anežka Svozilová.

V „devítkách“ panovala uvolněná a veselá atmosféra.

„Dostal jsem se na „zdrávku“ do Hranic na obor záchranář. Je jasné, že mi bude po spolužácích smutno, ale někteří budou jezdit také do Hranic, takže se budeme potkávat i po prázdninách. Uteklo to tady strašně rychle, ale tak první část životní etapy je u konce, takže musí nastoupit další,“ zhodnotil patnáctiletý Dušan Komínek.