Popřejte si do Nového roku na Čekyňském kopci!

Přerov – Popřát si do Nového roku a udělat něco pro své zdraví vycházkou na čerstvém vzduchu – takový je cíl Novoročního výstupu na Čekyňský kopec, který se letos koná už pošestadvacáté. Lidé si mohou vybrat méně i více náročné trasy a vyrazit do přírody pěšky, na kole či koloběžce. Z Přerova nebo klidně i od Lipníku či Hranic. V cíli u památníku na Žernavé je kromě setkání s přáteli čeká i občerstvení, pamětní list a zvláštní razítko do vandrovního listu. Setkání se koná v době od 10 do 14 hodin.

Novoroční výstup na Čekyňský kopec. Ilustrační fotoFoto: Vojtěch Podušel

Autor: Petra Poláková-Uvírová