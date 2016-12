Pasáž, Strojař i Kratochvílova. Primátor hovořil s Přerovany "z očí do očí"

Přerov – Kratochvílova ulice v katastrofálním stavu, nová cyklostezka do Předmostí, nepřizpůsobivé parkování řidičů nebo odkoupení bývalého hotelu Strojař. To nejvíce zajímalo občany Přerova, kteří se sešli z primátorem města Vladimírem Puchalským (SpP) z očí do očí.

Velká pasáž v PřerověFoto: DENÍK/Petra Poláková-Uvírová

V pondělí odpoledne se sešel již po čtvrté primátor města Vladimír Puchalský s občany Přerova a reagoval zde na poslední podměty od občanů, které se týkají města. Posezení se zúčastnilo asi patnáct lidí. Kromě témat, jenž občanům vadí již delší dobu, poukázala část diskutujících na problémy, které si vedení města poznamenalo jako podměty do budoucna. „Kratochvílova ulice je v katastrofálním stavu, každý rok se opravuje nemalým nákladem. Myslím, že jsme vytvořili dobré podmínky pro to, aby se tato ulice zklidnila," řekl primátor Přerova Vladimír Puchalský. V minulém roce proběhla jednání s Krajským úřadem o značení v ulici Palackého, tak aby se dostala do dvousměrného provozu a ulehčila tak ulici Kratochvílova. K problematice těchto ulic se vázal i dotaz občana Vojtěcha Kostruhy ohledně velké pasáže. „Problematiku pasáže jsme důrazně projednávali od září do listopadu. Hovořili jsme s majiteli domů a apelovali jsme, aby se chovali tak, jak očekává většinová populace města," dodal primátor. Velká pasáž je problematická z hlediska hygieny, statiky a elektroinstalace. Město požádalo příslušné orgány, aby provedly šetření. Výsledné zprávy město předložilo vlastníkům domů. V současné době se ještě čeká na posudek ze statického posouzení. PSALI JSME: Z výkladu Přerova je pasáž hrůzy. Nepřizpůsobiví vyhání zákazníky i obchody Cyklostezka Emos - Předmostí Primátor také hovořil o problematice ulice Škodova. Primátor zde také uvedl, že v příštím roce se podaří zrealizovat cyklistickou stezku Emos – myší díra – Předmostí. Řešení této stezky nebylo jednoduché, své zájmy zde má i Ředitelství železnic. V ulici Macharova chce město opravit chodníky, a to i nad rámec plánu investicí na rok 2017. „Plánujeme opravit chodníky v ulici Macharova, ale nepočítáme s opravou silnice," informoval náměstek primátora Pavel Košutek (ANO). První větší diskuzi rozpoutala kritika jednoho Přerovana, týkající se parkování u garáží Technických služeb města Přerova, kde nezodpovědní řidiči mnohdy znemožňují průjezd autobusům. „Bohužel zde parkují občané města, naši zaměstnanci zde mají parkování zakázáno," uvedl jednatel technických služeb Bohumír Střelec (ANO). Diskuze proběhla také na téma odkoupení bývalého hotelu Strojař městem. Do této debaty se zapojil i člen opozice Břetislav Passinger (KSČM). „Já jsem nikdy nikde nehlasoval, aby se zboural Strojař," konstatoval.

Autor: Jana Obšnajdrová