Otužilci se ponoří do Bečvy

Přerov – Sedmačtyřicátý ročník silvestrovské show otužilců na řece Bečvě se uskuteční poslední den v roce v Přerově. Milovníci dálkového a zimního plavání mají 31. prosince sraz u sokolovny, a poté se představí divákům na slavnostním nástupu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Martina Křečková

Do studených vln Bečvy se otužilci ponoří kolem druhé hodiny odpoledne. Na akci letos dorazí na tři desítky borců a očekává se účast několika tisícovek nadšených diváků. Moderovat bude Bohuslav Přidal spolu s nestorem zimního dálkového plavání Milanem Svobodou. Návštěvníci se mohou po skončení show vydat do Galerie města na Horním náměstí na výstavu, věnovanou Františku Venclovskému. Potrvá do 17 hodin.