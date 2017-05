Olomoucký kraj chce migranty jen z bývalého SSSR, ostatní odmítá

Miliardová investice do silnic, tlak na vládu kvůli dostavbám dálnic nebo modernizace základen krajské záchranky. Vedení Olomoucké kraje představilo nedávno po sedmi měsících od podpisu koaliční smlouvy konkrétní kroky, které chce splnit.

Nový hejtman Ladislav Okleštěk (ANO) a jeho náměstci: vlevo Jiří Zemánek (ČSSD), vpravo Jan zahradníček (ANO)Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Jako jednu z priorit šestnáctistránkového dokumentu vypíchla rada transparentnost a zlepšení komunikace.

„O zásadních věcech nebudeme rozhodovat za zavřenými dveřmi kanceláří, ale budeme se o nich radit s těmi, kterých se daná problematika týká,“ řekl hejtman Ladislav Okleštěk (ANO).

Dálnice a obchvaty

Cílem je také pohlídat vládu, aby splnila své závazky při výstavbě D1 u Přerova nebo při budování obchvatu Bludova na Šumpersku.

„Pokud jde o krajské silnice, máme ambici dostat do nich miliardu kombinací našich a evropských peněz. Z poloviny jsou v nevyhovujícím stavu,“ dodal hejtman.



Ve zdravotnické oblasti se koalice shodla, že kvůli kopcovitému terénu na mnoha místech kraje bude nakupovat jen sanitky s náhonem na čtyři kola nebo že zřídí moderní výjezdové základny pro záchranáře v Uničově, Šternberku a Zábřehu.

O heliportu se nemluví

O zachování olomouckého heliportu letecké záchranné služby se v prohlášení nepíše.

Hejtmanství ale ubezpečuje, že za stávající stanoviště v Neředíně, jehož budoucnost ohrožovala výstavba bytových domů v okolí, bude bojovat.

„Heliport na tomto místě zatím zachován je a bude. Jedná se jen o množství letových koridorů. Náš cíl je stejná a vyšší úroveň. Protože naše letecká záchranka nemá noční provoz, který zabezpečuje Brno a Ostrava, není vyloučeno, že by mohlo dojít k nočnímu létání,“ předjímal hejtman.

Centrum pro uprchlíky nechtějí

Jedním z bodů programu je i nesouhlasný postoj ke zřizování centra pro migranty.

„Je to preventivní opatření. Stejný názor mají i lidé v kraji. Kdekoli se cokoli buduje, obyvatelé mají strach. Každé drobné zařízení, které má změnit účel, budí okamžitě paniku. Nechceme migraci, která nám není ku prospěchu,“ uvedl Okleštěk.



Podle něj by kraji prospěli cizinci, kteří by pracovali v továrnách, kde chybí zaměstnanci. Mají však být z etnicky a geograficky blízkých oblastí.

„Bohužel to nám nenaplní migranti, o kterých je dnes často řeč, ale potřebujeme uvolnit východní trh, tedy Ukrajinu a země bývalého Sovětského svazu,“ zmínil hejtman.

Pozdě? Všechno chce čas

Koaliční smlouvu podepsalo ANO, ČSSD a ODS v polovině loňského října. Krajské vedení si nepřipouští, že by strategii na příští roky představilo s velkou prodlevou.

„Byli jsme terčem kritiky, že programové prohlášení je pozdě a tak dále. Nicméně vycházíme z toho, že všechno chce svůj čas a jestli bychom to zkrátili o čtrnáct dní nebo o tři týdny, nic bychom nezískali,“ uzavřel Okleštěk.