Olomoucký hejtman Oto Košta ON-LINE

Přerov – Dva hrdiny mělo první utkání české hokejové reprezentace do 17 let na Turnaji pěti. Domácí akce začala pro národní tým v Přerově středeční výhrou 2:1 nad Finskem. Nejvíce se o to zasloužil brankář Lukáš Dostál a přerovský odchovanec Karel Plášek, který poslal svůj tým do důležitého vedení a byl před „svým" publikem ve slušně zaplněné MEO Aréně zvolen hráčem zápasu.