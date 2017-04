Ohnivý mužík i duch Žerotína. Horní náměstí ovládl Strašidlácký rej

Když vám zničehonic zmizí soubor nahraných fotografií, může to být náhoda. Horší je, když uprostřed rozhovoru o strašidlech začne na historickém Horním náměstí v Přerově houkat auto. Pak už začne celý příběh vypadat trochu hrůzostrašně.

Malá a velká strašidla se v pátek večer učila, jak správně strašit. A zdálo se, že se při zaručených návodech daly do pohybu i tajemné síly.

Strašidlácký rej, který každoročně pořádá Turistický oddíl Lišáci, vypadá na první pohled jako veselá akce pro rodiče s dětmi, kteří si chtějí udělat pěkný večer.

Jenže kouzla jsou rok od roku sofistikovanější a zjišťujete, že správné strašení je umění, které není pro každého.

„Pořádáme dnes nábor pro děti, aby se naučily správně strašit a měly povědomí o strašidlech. Metod je více a základem je obyčejné bubu bubu bububu. Potom jsou to už klasické formy - od čertů přes hastrmany až po víly a rusalky. Je to poměrně složitá záležitost - proto pořádáme osvětovou akci,“ vysvětlil jeden z organizátorů Václav Císař, který zvolil masku pána z Točníka, zavražděného v Přerově.

Od nuly do tisíce let

Skladba účastníků letošního ročníku reje byla pestrá.

„Máme tu ohnivého mužíka, čerta, čarodějnici, ale také ducha pána ze Žerotína, kostlivce z místního kostela, nebo Bílou paní, která je zakleta na místním zámku,“ vyjmenoval.

Podle něj na věku nezáleží.

„Strašit mohou bytosti od nuly až do tisíce let, věk nehraje žádnou roli. Záleží jen na tom, jak se kdo cítí, a jak je schopný - jako v běžném životě,“ podotkl.

Strašný Herman z Čekyňáku

A jaký druh strašení vzbuzuje největší hrůzu? I na to mají organizátoři akce jasnou odpověď.

„Nejhůře straší obyčejní lidé a my strašidla na to kolikrát ani nemáme,“ vysvětlil.

Přestože bylo v pátek chladno, děti se rozhodně nenudily a více než hodinu tance, písniček a hopsání si užily.

„Jsem strašný Herman z Čekyňáku a tahám lidi do blata. Moc se mi tu líbí, takže jsem tu už popatnácté. Zatímco ale ti malí jsou hodní, velcí jen koukají a nepřidávají se. To by se mělo do budoucna zlepšit,“ zhodnotila jedna z účastnic.