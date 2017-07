Akuna Show bavila Přerov, letos poprvé bez hymny

VIDEA / Tenisová akademie Petra Huťky, jejíž účastníci se každý rok v červnu scházejí v Přerově, aby na kurtech změřili síly, se rozrůstá o nové tváře. Mezi stálice už ale patří Vašo Patejdl, Felix Slováček, Josef Laufer, Mirek Paleček a Ivo Jahelka nebo baviči Josef Alois Náhlovský a Josef Mladý.

Umělci bavili v neděli odpoledne na tradiční Akuna show Přerovany a postarali se o skvělou náladu.

Zpěvák Josef Laufer na sebe na pódiu prozradil, že se stal maskotem řidičů kamionu, kteří si ho dokonce pozvali na sraz. Jeho notoricky známá písnička: „Sbohem lásko, já jedu dál," totiž zní z nejedné kabiny kamionu. Lauferovo vystoupení sklidilo na náměstí T. G. Masaryka obrovské ovace, a přestože je, jak vysvětlil po operaci kolene, nebylo to znát.

Kdo čekal nové sloky „přerovské hymny," kterou každoročně glosují dění na politické scéně ve městě Mirek Paleček a Ivo Jahelka, ten se tentokrát nedočkal. Oba písničkáři sice na pódiu zahráli a zazpívali, ale lidé se nemohli připojit k oblíbenému refrénu a zanotovat si: „Přerov, ten je nej!"

Umělci to pak v zákulisí vysvětlovali tím, že „změna je život" a v příštím roce se možná posluchači opět dočkají. „Zakázali nám to," odpověděl na dotěrné dotazy s úsměvem na rtech zpívající právník Ivo Jahelka, ale zda je to pravda, to ví jen on.

Posluchače zaujalo i pěvecké vystoupení Josefa Mladého, který se sice podle svých slov jako zpěvák necítí, ale chtěl udělat pokus směrem k publiku. Jeho song s názvem „Železo", inspirovaný známou písničkou Waldemara Matušky Tereza a vypovídající o těžkém životě sběrače kovů, diváci odměnili bouřlivým potleskem.

Každoroční klasikou je nestárnoucí hit Vašo Patejdla „Voda, čo ma drží nad vodou", ale na Tenisové akademii v posledních letech nechybí ani přerovská rodačka - zpěvačka Leona Machálková. Té se dočkalo velké divácké podpory poté, co ji uprostřed jedné z písniček zradila technika, a musela svůj song dozpívat bez hudebního doprovodu. Po skončení Akuna show už umělce čekají jen povinnosti - budou se celý týden potit na tenisových kurtech.