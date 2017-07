Start Hudebního léto na hradbách přilákal stovky lidí

Když se v Přerově loni konal poprvé festival Hudební léto na hradbách, netušili jeho organizátoři, jak velkou oblibu si získá. Stovky lidí zaplnily prostranství u městských hradeb také v úterý večer, kdy odstartoval jeho druhý ročník. A pěkně zostra.

Pódium obsadili američtí rockeři Lord Bishop Rocks, jejichž hudba je směsicí syrového rocku, tanečního funky, emotivního blues a punku. Kytarista Lord Bishop vtáhl do děje i publikum a někteří návštěvníci si zatančili na pódiu spolu s ním.

„Informace o koncertech všech desíti interpretů, kteří na festivalu vystoupí, získají lidé v Hradebních novinách, což je letošní novinka. Vyšly v nákladu 1 500 kusů a vznikly jako reakce na to, že byl loni zájem o festival obrovský," uvedla za organizátory Lada Galová z Kulturních a informačních služeb města Přerova.

Hradební noviny jsou k mání v informačním centru v Městském domě, ale také v Galerii města na Horním náměstí.

Ráno krev, večer zpěv

Součástí festivalu je i letos akce s názvem „Ráno krev, večer zpěv." Dárci krve mohou v úterý nebo ve středu ráno dorazit na odběry na hematologicko-transfúzní oddělení přerovské nemocnice.

„Prvodárci získají vstupenky pro dvě osoby na jakoukoliv akci z podzimní programové nabídky v Městském domě," shrnul ředitel festivalu Pavel Ondrůj. Díky festivalu získala nemocnice jen loni osmadvacet provodárců.

Podle primáře oddělení Štefana Repovského přišlo v úterý ráno darovat nejcennější tekutinu sedm prvodárců. „Oproti tomu, co jsme zvyklí, je to nadprůměr. Jsme za to moc vděční, protože transfúzní stanice trpí v létě, kdy jsou lidé na dovolených, nedostatkem krve. Potřeba třeba na porodním sále se přitom během roku nemění," shrnul.

Festival pokračuje v úterý 4. července koncertem hranické kapely Gentlemen´s club. Jejich osobitý styl, pestré nástrojové složení a písně z vlastní dílny roztančí každého diváka. V případě nepříznivého počasí se koncerty přesouvají vždy do klubu Teplo. (pu)