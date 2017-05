Nová cyklostezka propojí Přerov s místními částmi

Kdo pravidelně zdolává na kole Čekyňský kopec ve snaze dostat se z Přerova do Čekyně nebo do Penčic, ten potvrdí, že je úsek plný záludností a nebezpečných míst.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK

Po posledním jednání zastupitelstva se ale rýsuje naděje, že Přerov propojí s místními částmi nová páteřní cyklostezka.

Zastupitelé záměr posvětili.

„Cílem je především zvýšení bezpečnosti cyklistů, kteří musejí zvládat členitý terén. Páteřní cyklostezka by vedla z Předmostí do Čekyně a Penčic, ale počítá i s napojením do nedalekých Tršic, pokud s tím bude vedení obce souhlasit," shrnul předkladatel návrhu, radní Radek Pospíšilík (Za prosperitu Přerova a jeho místních částí).

Podle studie se cyklostezka dotkne třiašedesáti vlastníků pozemků, z toho třicet procent patří městu, deset Olomouckému kraji a zbytek je v majetku soukromých vlastníků.

Náklady na výkupy pozemků se odhadují na šest milionů, samotná stavba by pak přišla na 29 milionů korun.

Jsou důležitější věci

Propojení Přerova s místními částmi se setkalo u většiny zastupitelů se souhlasem, i když někteří naráželi na to, že jsou ve městě důležitější věci.

„Dávám záměru jednoznačně palec nahoru, měla by to být priorita tohoto volebního období. Cesta je hodně frekventovaná a všichni víme, co se v minulosti na Čekyňském kopci stalo," upozornil zastupitel Michal Zácha (ODS) na úsek, kde došlo v minulosti k vážným nehodám.

Stav cyklostezek v samotném Přerově kritizoval zastupitel Břetislav Passinger (KSČM).

„Já z toho tak unešený nejsem, protože ke konci volebního období předkládat materiál, kde se pohybujeme kolem třiceti milionů, není dobré. Ve špatném stavu jsou nejen cyklostezky v Přerově, ale strašné jsou i chodníky na ty by se měla zaměřit naše pozornost," soudí.

Lajna na chodníku není cyklostezka

Že propojující cyklostezka Přerova s místními částmi Čekyně a Penčice chybí, si naopak myslí zastupitel Tomáš Tužín.

„Já tímto směrem jezdím na kole a absenci cyklostezky vnímám. Je tam ale jeden zásadní problém cyklostezka musí křížit dálnici, která tam momentálně vzniká. Dálnice bude dříve a finanční břemeno křížení bude na bedrech města, což je pro nás špatná situace," konstatoval.

V diskusi na jednání vystoupil i jeden z občanů, který upozornil na špatné řešení stávajících cyklostezek v Přerově.

„Doufám, že všichni občas chodíte pěšky a vidíte, jaká je situace s cyklisty na chodnících v Přerově. Tady kdysi nějaká parta odhlasovala nalajnovat čáry po chodnících a vznikly údajné cyklostezky. To ale žádné cyklostezky nejsou a buďme rádi, že ještě nedošlo ke zranění občana," shrnul Pavel Malant z Přerova.