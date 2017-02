Nikdo na Koštu nedonášel, odmítl Okleštěk, který měl "stínovat" hejtmana

Olomoucký kraj - Hejtman Olomouckého kraje Oto Košta (ANO) bojuje s hnutím ANO, které ho chce po třech měsících vyměnit.

Výzvu krajských kolegů z ANO, aby rezignoval, nevyslyšel a nezlomil jej ani jasný vzkaz šéfa hnutí ANO Andreje Babiše, který vytáhl na světlo Koštovu údajnou náklonnost k alkoholu.

Proti hejtmanovi stojí poslanec a krajský šéf ANO Ladislav Okleštěk.

Ten měl hejtmana od počátku „stínovat“ a po Koštově vítězném tažení v krajských volbách jej v hejtmanském křesle nahradit.

„Nikdy se nic takového neplánovalo,“ oponuje výkladu Oto Košty v rozhovoru pro Deník Ladislav Okleštěk.

Odmítl také, že by ANO tlačilo na Koštu, aby se zasadil za změnu na pozici ředitele Krajského úřadu Olomouckého kraje.

Když vyzýváte hejtmana k odchodu, mluvíte za celý klub a předsednictvo? Pro jeho odchod jsou všichni krajští zastupitelé za ANO? Do jednoho?

Na jednání byli všichni krajští zastupitelé, kteří souhlasili. Pan Košta samozřejmě ne. Dva členové předsednictva tam nebyli, ale souhlasí.



Pokud jde o základní předpoklady pro práci hejtmana, vytkli jste panu Koštovi nekoncepčnost, chaotičnost, neschopnost týmové práce.. Copak jste jej neznali před volbami? Nebo se tak změnil?

Před volbami jsme spoléhali na to, že je schopen se to naučit. Nikdo z nás nedělal hejtmana a nebyla možnost si to vyzkoušet. Pravdou je, že kdybychom vzali někoho, kdo pár let starostoval, tak už znáte výsledky jeho práce ve veřejné správě, ale chtěli jsme nový pohled a říkali jsme si bude nezaujatý. Nachystali jsme tým lidí, kteří zkušenosti mají. Bohužel s nimi nespolupracoval. To je pro mě zásadní pochybení.

Amatérismus ze strany ANO, hodnotí politolog výzvu k rezignaci Košty

Šéf hnutí zveřejnil, že pan hejtman má problémy s alkoholem. Jak se to pan Babiš dozvěděl?

Těch možností je hodně, informací je hodně. Když si pustíte záznam Události, komentáře z 8.prosince, kde pan hejtman vystoupil a nebyl schopen říct kloudné slovo. Myslím, že každému musí být jasné, že je tam značná míra alkoholu.



Pan Košta odmítl, že by pil více, než je rozumné. Můžete uvést další příklady, kdy byl pod míru a udělal kraji a ANO ostudu?

Na akci Regiontour v Brně. To byla fakt ostuda. Naštěstí lidé se zachovali korektně a dali to na vědomí jen pár lidem: panu Faltýnkovi, mně a ještě pár lidem. Nikde to nevytahovali. Kdyby pan předseda Babiš tuto notu nezačal… Mrzí mě to. Tuto lidskou rovinu bych do toho netahal.

Potíže s alkoholem? S Babišem jsem nepil ani na Čapím hnízdě, říká hejtman

Hejtman na tiskové konferenci věnoval nějaký čas popisu toho, že na něj někdo donášel, a to už před krajskými volbami. Kontroloval jste ho, jako člověka nepolíbeného politikou? Žaloval na něj?

Tyto věci mi přijdou jako strašně nízké. Tiskovou konferenci jsem neviděl. Nikdo na nikoho nedonášel. Pokud ano, to se musíte zeptat pana Babiše, protože já to nevím.



Hejtman večer v Událostech, komentářích vyslovil vaše jméno v souvislosti s člověkem, který očerňoval jeho práci.. Do té doby člověka popisoval nepřímo.

Když to řekl, zaskočilo mě to. Musel jsem se usmívat. Zřejmě je to už osobní, nějaká zvláštní osobní rovina. Pracuji pro hnutí a lidem v něm věřím. Mrzí mě to, co řekl, ale s tím nic neudělám. Každý si může říkat co chce.

