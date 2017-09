Nepropásněte ve středu v Deníku: prvňáčci ze ZŠ Kokory a ZŠ Drahotuše

Chcete vědět, zda Jaromír Jágr nastoupí za mateřské Kladno? Museli byste do Delf, či za Sybillou nebo Nostradamem. Anebo nakouknout přímo do Jágrovy hlavy, k tomu vám však zřejmě bude scházet utržené sluchátko Macha a Šebestové. Každopádně se zdá, že do středečního zápasu proti Benátkám nad Jizerou slavná osmašedesátka nenastoupí. Reálnější se jeví varianta sobotní, kdy Jágrovi Rytíři hostí Přerov.