Několikaměsíční uzavírka mostu v Prosenicích je u konce

Hlavním důvodem uzavírky cesty u cukrovaru v Prosenicích byl nevyhovující stav mostu. Řidiče uzavírka trápila od 2. května. Práce se však podařilo dokončit s předstihem, projet opět obcí je tak možné od pátku 15. září.

Správa silnic Olomouckého kraje se rozhodla pro kompletní opravu mostu.

„Most má z nátokové strany klenbovou část z kamenů, ta začíná chátrat a kameny vypadávat,“ popsal stav starého mostu bezprostředně po jeho uzavření stavbyvedoucí Radek Vaigl.

Z původního mostu tak zůstaly pouze opěrné zdi, které jdou po hranici potoku. Za opěrami se vrtaly piloty, a to do hloubky sedmi metrů. Na těchto pilotách byl následně vytvořen most nový.



„Minulý týden v úterý jsme měli prohlídku stavby s Kateřinou Skokovou ze Speciálního stavebního úřadu v Přerově, která má na starosti povolení. Ve čtvrtek nám přišlo rozhodnutí a od pátku 15. září lze obcí po několika měsících opět projet,“ přiblížil starosta Prosenic Otakar Dokoupil s tím, že momentálně se pouze dokončují práce na zábradlí, které ale průjezd obcí už nijak neohrozí.



Podle prvotních předpokladů měla uzavírka trvat až do 24. září.

„Původně měl být most v Prosenicích uzavřen již od 6. dubna, ale termín začátku prací se asi o měsíc posunul, i tak se ale všechno stihlo ještě v dřívějším termínu, než se plánovalo,“ popsala Iva Ratiborská z odboru dopravy přerovského magistrátu.