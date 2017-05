Nechceme vodní lyžování na Laguně, žádá petice. Co vy?

ANKETA / Zahrádkáři, ale i rybáři a obyvatelé Přerova, kteří si zvykli na to, že je na Laguně příjemný klid a nechtějí to měnit. Pod peticí, jež bojuje proti záměru vybudovat v této lokalitě novou atrakci - vlek pro vodní lyžování - už je na osm set podpisů.

Záměr na jednání přerovského zastupitelstva minulý týden rozvířil bouřlivou diskusi.

O nájem části pozemku v blízkosti Laguny kvůli umístění mobilního vleku pro vodní lyžování a wakeboarding požádala město brněnská firma City Sports.

Přerovští radní schválili nájem části pozemku pouze na dva roky.

Jenže ani to se lidem nelíbí.

Poslední kousek přírody

„Jde nám především o ochranu klidového a relaxačního místa. Lidé by neprotestovali proti vodnímu lyžování, pokud by to bylo v jiné lokalitě. Pro spoustu Přerovanů ale představují Laguna a park Michalov ten poslední kousek přírody, který si nenechají vzít,“ řekla iniciátorka petice Ivana Ďuričková, která s podpisovými archy obcházela místní zahrádkáře a obyvatele Přerova. Petice koluje i na internetu.

Iniciátorka petice vystoupila také na jednání městského zastupitelstva.

„Proč si město ještě předtím, než začalo s firmou jednat, nezjistilo názory obyvatel na to, zda na Laguně vodní lyžování chtějí nebo ne? Na co si ustanovili sbor Přerovských rádců, když se jich ani nezeptali?,“ uvedla Ivana Ďuričková.

Kvůli lanům nepůjde nahazovat udice

Záměr narazil i na nesouhlas místního Svazu rybářů, který se obává narušení biotopu ryb.

„Zvláště, pokud by to bylo v mělké vodě u dětského hřiště, kde se ryby vytírají. Zasáhne to ale celé území Laguny. Přes natažená lana rybáři nebudou moci nahazovat udice,“ shrnul výhrady šéf přerovské pobočky Českého svazu rybářů Alexander Majer.

Přerovští radní chtějí podle svých slov touto novinkou Lagunu ještě více zatraktivnit.

Už dnes přeje sportovním aktivitám, je zde hřiště na míčové hry, lidé si tu mohou zahrát discgolf a na venkovním prostranství vznikla i posilovna pro dospělé.

Do klidové zóny to nepatří

Zastupitele záměr rozdělil na dva tábory - část z nich vodní lyžování na Laguně vítá, jiní jsou naopak proti.

„Jsem jednoznačně proti. Pořád se chlubíme, jaká je to klidová lokalita, a nejprve tam pokácíme vzrostlé stromy, a nakonec sem dáme jako třešničku na dort vodní lyžování?,“ ptá se třeba zastupitel Michal Zácha (ODS).

Tomu vadí i to, že město tak důležitý záměr neprojednalo s občany.

„Myslím si, že zrovna tento bod by si to zasloužil. Podle mého názoru je Laguna pro tento druh sportu naprosto nevhodná, a to jak svým umístěním, tak i parametry. Do klidové zóny zkrátka vodní lyžování nepatří,“ dodal.

Hodina lyžování za tři stovky

Že se v Přerově rozšíří nabídka sportovního vyžití, o tom je naopak přesvědčen radní Petr Vrána (ANO).

„Mé rozhodnutí podpořit záměr se nezakládalo na ekonomice, Přerovanům by přibylo další sportovní zařízení. Nemám problém to ale na radě znovu řešit,“ řekl radní.

V diskusi vystoupil také Pavel Trčala z brněnské firmy, který chce vodní lyžování na Laguně provozovat.

Ujistil, že provoz vleku není hlučný, nebezpečný ani ekologicky závadný.

„Postavit vlek je velká investice a já jsem se rozhodl investovat v Přerově, protože věřím, že děti získají sportovní vyžití a nebudou trávit čas u počítačů a tabletů. Nabízíme v rámci tělocviku také jízdy zdarma,“ řekl.

Podle něj bude stát hodina vodního lyžování za špatného počasí 200 korun, za pěkného pak návštěvníci zaplatí 300 korun.

Zkouška na dva roky

Zastupitel Petr Kouba z ODS na jednání zastupitelstva podal návrh, aby rada své usnesení zrušila. Nezískal pro něj ale dostatečnou podporu.

Co bude dál? Podle náměstka přerovského primátora Petra Měřínského (ANO) rada firmě schválila nájem pouze na dva roky.

„Rozhodli jsme se provoz nejprve vyzkoušet, a proto jsme to povolili jen na dva roky. Nyní nás firma žádá o nájem na dobu pěti let. Záměrem se tedy ještě budeme zabývat,“ uzavřel Měřínský.