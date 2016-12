Na Silvestra je nutno myslet i na domácí mazlíčky

Přerov – Ohňostroj, petardy, hluk, alkohol. Vánoční svátky spojené s oslavami příchodu nového roku jsou nejčastěji spojovány s pouštěním petard a všeobecně s bujarým veselím. Většina lidí má toto období v oblibě, ale jak hluk snášejí zvířata?

České pořekadlo říká sto lidí, sto povah. Totéž platí zřejmě i pro zvířata. „Naše fenka byla sice veliká, vážila téměř šedesát kilo, ale petardy ji hodně znervózňovaly, Silvestr by asi nezvládla bez prášků na uklidnění, někdy se i strachy pomočila," řekla Monika Čechová z Hranicka.

Někteří domácí mazlíčci zvládají konec roku bez problémů. „Mám Amerického pitbulteriéra, zvláštní opatření na Silvestra nedělám. Doma vše probíhá v klidu, pes se nebojí a venku, pokud nebouchne nějaký dělobuch kousek od něj, nereaguje," líčil Radim Zbránek z Přerova.

Někteří psi dokonce zvládají návštěvu drobných akcí spojených s ohňostrojem. „Mojí fence hluk z petard nevadí. Jednou jsem si ji dokonce vzala na náměstí, kde zrovna pouštěli ohňostroj a nejevila žádný strach, dokonce vrtěla ocáskem a poštěkávala," uvedla Zuzana Salingerová z Přerova.

Každoročně však dochází k několika odchytům pejsků, kteří se v poslední den roku zaleknou petard. Tyto zvířata jsou umístěna v útulku pro zvířata Dr Matinové. „V tomto období příjmeme každoročně několik psů, kteří se zaběhnou. Pokud mají zvířata čip, je majitel dohledatelný a většinou ho kontaktujeme my. Pokud čip nemá, čeká na svého pána u nás," uvedla zaměstnankyně útulku Jana Klímková. Sama se setkala s tím, že lidé psům ucpávali uši vatou. „Je smutné, že pejskaři litují své mazlíčky, přitom jsou to oni, kdo nakupují petardy do zásoby již v létě," uzavřela Jana Klímková.

Veterinář Josef Pospíšilík doporučuje vyjet na Silvestra mimo město, někam, kde není tolik hluku. Doporučuje také uklidňující tablety, které je nutno zvířatům podávat již den předem. „Tyto léky jsou vhodnou variantou pro zklidnění zvířete, navíc jsou na přírodní bázi takže mají nulový efekt na srdce zvířat a hodí se i pro straší mazlíčky," informoval.