Na Přerovsku je první oběť chřipky

Přerov - První úmrtí zaznamenali v souvislosti s chřipkovou epidemií hygienici na Přerovsku.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Martin Divíšek

„Jednalo se o osobu nad šedesát let s klinicky závažným průběhem této nemoci,“ uvedla přerovská epidemioložka Eva Bernardová.

Nemocnost na Přerovsku sice v průběhu minulého týdne poklesla, ale nijak razantně.

„Pořád jsme v chřipkové epidemii a na sto tisíc obyvatel připadne v průměru na 1 765 pacientů. Situace by se ale mohla zlepšit, protože jsou tento týden jarní prázdniny, kdy se většinou bacily rozptýlí. Uvidíme tedy, co týden volna ve školách s nemocností udělá,“ řekla.

Nejvíce marodů zůstává i nadále mezi dětmi do pěti let - ze sto tisíc lidí je nyní na 8 295 nakažených. Školáků od 6 do 14 let ulehlo do postele na 3 863 a mladých lidí ve věku od 15 do 24 let ještě o něco méně - na 1 145.

U dospělých a seniorů je nemocnost výrazně nižší.

Začne náhle z plného zdraví

Pro chřipku je typické, že vypukne náhle a z plného zdraví. Nemocní si stěžují na bolesti kloubů a hlavy a mají vysoké horečky.

Léčba trvá sedm až deset dní a zejména chronicky nemocní by rozhodně neměli podceňovat rekonvalescenci.

Pro bezpečné určení toho, zda má pacient onemocnění virového nebo bakteriálního původu nechávají lékaři zpravidla odebrat pacientům krev z prstu za účelem zjištění hodnoty CRP.

Rychlý a vysoký vzestup hodnoty CRP doprovází především akutní bakteriální infekce. Virové bývají naproti tomu charakterizovány relativně malým vzestupem CRP.