Na poli u Prosenic zápolili oráči z celé země

FOTOGALERIE/ - Na první pohled vypadá orba jako běžná práce na poli. Při pohledu zblízka a ve snaze pochopit, co všechno musí účastník Mistrovství České republiky v této disciplíně zvládnout, už to tak jednoduché není. Rozhoduje přesnost a rychlost, ale důležité je mít i přirozený talent a intuici. Tedy něco, co se nedá naučit.

Slavnostního vyorání brázdy se zhostil ministr zemědělství Marian Jurečka



Na 44. Mistrovství České republiky v orbě, které se konalo v sobotu na poli u Prosenic na Přerovsku, dorazily více než tři desítky účastníků. Velké zastoupení měly Čechy s oráči z Litomyšle, Kutné Hory nebo Děčína. Na startu ale nechyběli ani domácí zástupci zemědělské společnosti z Prosenic. Netradiční podívaná přilákala i davy návštěvníků. A bylo na co se dívat, vedle moderní zemědělské techniky rozorávaly brázdy také stařičké zetory. Divácky nejatraktivnější disciplínou pak byla klasická orba s koňmi. Ještě před samotným zahájením závodu se konalo v pátek večer v Městském domě v Přerově losování parcel a v sobotu ráno pak slavnostní zahájení na náměstí T. G. Masaryka. ČTĚTE TAKÉ: V Přerově uzavřou tři rondely, kvůli tomu čeká práce i policii Zde mohli zájemci obdivovat vystavenou zemědělskou techniku. „Soutěží se v kategorii klasických pluhů, dvou a tříradličných oboustranných pluhů, ale jsou zde i historické stroje a koňská spřežení,“ přiblížil Jan Cholenský ze Společnosti pro orbu, který spolu s ministrem zemědělství Marianem Jurečkou zahajoval šampionát slavnostním vyoráním brázdy. A co musí podle něj dobrý oráč umět? „Soutěžící potřebuje pochopit, jak se chová a pracuje klín v půdě. Půda je prostředí, které je v pondělí jiné než v pátek. Na kraji obce je jiná, než na druhé straně vesnice, a oráč musí být intuitivně a teoreticky dobře připraven,“ dodal Jan Cholenský. Podle ministra zemědělství Mariana Jurečky je velký rozdíl mezi běžnou a závodní orbou. „Na mistrovství se posuzuje mnohem více parametrů - nejen, jestli je brázda rovná, ale nastavení pluhu klade větší nároky na obsluhu. Hodnotí se udržení hloubky brázdy, čistota a také, jestli má oráč rovnoměrně a dobře zaklopeno,“ řekl Jurečka, který si roli soutěžícího před lety sám vyzkoušel. Oráči neměli lehký úkol, protože na poli u Prosenic je těžká jílovitá půda. „Náročnější podmínky si vybrat nemohli, protože je tady extrémně těžká půda a ještě v pondělí po dešti v těchto místech stála voda,“ zmínil Jurečka. Na závodišti to vypadalo, jako kdyby se zde natáčel dokument o vývoji zemědělské techniky. V jedné části pole poháněli své valachy oráči s historickými pluhy, o kousek dál rozorávaly brázdy stroje Zetor z padesátých let minulého století. Na opačné straně zase zářila nejmodernější technika. ČTĚTE TAKÉ: Svatováclavské hody v Tovačově uctily patrona farnosti. Podívejte se Mezi účastníky klání byli ostřílení borci i amatéři. Už čtyřicet let se věnuje orbě Václav Milík z Kutné Hory, který je šestnáctinásobným mistrem republiky v orbě a na světovém šampionátu skončil jako třetí. „Zdědil jsem to po svém otci, a tak v zemědělské tradici pokračuji. Orba je o přesnosti, zaorání zbytků, o rovině a čase,“ svěřil se osmapadesátiletý Václav Milík. Na světovém šampionátu obstál v konkurenci šedesáti borců a skončil jako třetí. „Světové mistrovství je ohromné, protože na něj dorazí oráči z celého světa. Na západě je zemědělství dál než u nás a věnuje se mu mnohem více lidí,“ podotkl. Koníčkem se stala orba pro Josefa Gelu z Radslavic, který závodil na stroji Zetor 25 A z roku 1957 v barvách Moravské zemědělské společnosti z Prosenic. „Nikdy jsem profesionálně neoral, jen pro své potěšení a radost, protože se mi líbí, jak se půda obrací, zaklápí, schová ty výpěstky, které tam jsou, a za polem je čisto,“ uzavřel. ČTĚTE TAKÉ: Nový román Ptačí žena se odehrává v Přerově

Autor: Petra Poláková-Uvírová