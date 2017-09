Na Obchodní akademii v Přerově zrušili třídu lycea. Škola protestuje

Znepokojeni tím, že Rada Olomouckého kraje zrušila jednu třídu oboru Ekonomické lyceum na Obchodní akademii a Jazykové škole v Přerově, jsou učitelé této školy.

Obchodní akademie v Přerově. Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Vojtěch Podušel

Perspektivní škola, jež nemá problémy s uplatněním uchazečů, snahu utlumit obor nechápe.

Do věci se už vložila i senátorka Jitka Seitlová a na problém upozorňují i přerovští zastupitelé. Kraj škole přislíbil náhradu.

„Rada Olomouckého kraje zrušila jednu třídu oboru Ekonomické lyceum, který je pro žáky devátých tříd atraktivní. Utlumují obor, který na naší škole funguje už od roku 2003, a je o něj stabilně zájem. Naši absolventi jsou velmi dobře uplatnitelní na trhu, neprodukujeme uchazeče na úřad práce,“ řekla Magda Štukheilová, která přišla v pondělí spolu s ostatními pedagogy na jednání městského zastupitelstva v Přerově.

Utlumení oboru je podle učitelů v rozporu s dlouhodobým záměrem koncepce rozvoje ministerstva školství, ale také krajského akčního plánu pro období 2016 až 2018, kde se zdůrazňuje podpora odborného a polytechnického vzdělávání.

„Kromě odborného vzdělávání se propaguje i to jazykové a naši studenti oboru Ekonomické lyceum se zaměřením na zahraniční obchod mají dokonce větší hodinovou dotaci cizích jazyků, než studenti na gymnáziu,“ doplnila vedoucí sekce cizích jazyků Lenka Koupilová.

Jaký dopad to může mít? „Pokud se od září roku 2018 neotevře jedna třída, může během dalších let přijít o práci až sedm učitelů,“ obává se Magda Štukheilová.

Třetí ataka na školství v Přerově

O problém se na základě podnětu pedagogů, kteří přišli také na jednání krajského zastupitelstva, začala zajímat i přerovská senátorka Jitka Seitlová.

„Už je to třetí atak na rozsah školství v Přerově. Nejprve to byla Střední zdravotnická škola, pak Gymnázium Jana Blahoslava, teď Obchodní akademie. Nechceme, aby se Přerov stal průmyslovým předměstím Olomouce a odcházeli z něj studenti i mladí lidé,“ konstatovala senátorka.

Podobného mínění jsou i přerovští zastupitelé.

„Zdá se mi, že je toho v poslední době nějak moc a vždy to odskáče jen Přerov. Budu se snažit, aby ti, co jsou za nás v kraji, udělali maximum pro to, aby už k žádnému dalšímu rušení nedošlo,“ vyjádřila svůj názor radní Helena Netopilová (SpP).

Přerovský radní Petr Vrána (ANO), který je i ve vedení Olomouckého kraje, přislíbil, že bude o situaci jednat s vedoucím odboru školství Olomouckého kraje.

„Nechtěl bych, aby se Přerov vylidňoval a ubývaly zde vzdělávací instituce,“ zhodnotil.

Kompenzace za zrušenou třídu

Podle Hany Štěpanovské, ředitelky Obchodní akademie a Jazykové školy v Přerově, proběhlo tento týden jednání za přítomnosti náměstka hejtmana Olomouckého kraje Ladislava Hynka, vedoucího odboru školství Miroslava Gajdůška a zástupců vedení školy. Výsledkem je snaha najít kompenzaci za zrušenou třídu.

„Na jednání jsme se dohodli, že požádáme zřizovatele o povolení třetí třídy oboru Obchodní akademie, a to od školního roku 2018/2019. Rada Olomouckého kraje se věcí bude zabývat na svém zasedání 2. října,“ upřesnila.

„Třetí třída oboru Obchodní akademie bude zaměřena na zahraniční obchod s rozšířenou výukou cizích jazyků a ve srovnání s nepovoleným oborem Ekonomické lyceum zde bude vyšší hodinová dotace odborných předmětů a delší odborná praxe,“ nastínila ředitelka.