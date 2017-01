Na D 35 pozor na náledí

Přerov – /ROZHOVOR/ Zatím jsou ve skupině druhé, situace ale není jednoduchá. České hokejistky do 18 let v Přerově na mistrovství světa sice nakonec zvládly první zápas s Japonskem, klíčový duel se Švýcarkami jim ovšem nevyšel. Ve výsledku to znamená, že o druhém postupujícím do čtvrtfinále rozhodne až papírově nejtěžší duel ve skupině – ten proti Finsku.