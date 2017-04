Na Bečvě v Teplicích platí první povodňový stupeň

Přerovsko - Vytrvalý déšť uplynulých dní zvýšil hladinu řeky Bečvy. V Teplicích nad Bečvou platí od rána první povodňový stupeň - tedy bdělost - a hladina Bečvy se kolem desáté hodiny dopoledne vyšplhala na 311 centimetrů. Průtok dosáhl hodnoty 262 metrů krychlových za sekundu.

Vodohospodáři očekávají v Teplicích ještě dnes dosažení druhého povodňového stupně. Ten se vyhlašuje ve chvíli, kdy hladina řeky vystoupá na 330 centimetrů.

V samotném Přerově je situace o něco klidnější, protože průtok v Dluhonicích dosáhl v deset hodin dopoledne hodnoty pouze 98,2 metrů krychlových za sekundu a Bečva je na 236 centimetrech.

„Aby byl vyhlášen první povodňový stupeň, musela by hladina Bečvy v Dluhonicích dosáhnout výšky 370 centimetrů, což v nejbližších hodinách neočekáváme,“ uvedl šéf odboru Stavebního úřadu a životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš. Prognóza je podle něj taková, že během noci by měly deště ustat a hladina Bečvy by se měla vrátit do normálu.

„Český hydrometeorologický ústav dnes vydal výstrahu. Povodňová pohotovost se týká i Olomouckého kraje, konkrétně Přerova. Výstraha platí od pátku 28. dubna od 8 hodin až do soboty 29. dubna do 12 hodin,“ upřesnila mluvčí přerovského magistrátu Lenka Chalupová.