Máte slepice?, ptají se lidí v Přerově dobrovolní hasiči

Přerov – Když hledáte na vesnici sousedy, kteří mají v kurníku slepice a na dvorku kachny, většinou o nich víte. Horší je to ale ve městě, kde žije přes čtyřicet pět tisíc lidí.

I Přerov se ale kvůli výskytu ptačí chřipky v nedalekých Lověšicích ocitl na seznamu obcí v ochranném pásmu, pro něž platí mimořádná opatření veterinární správy.

A do pátku tu musejí spočítat všechny slepice, kachny, ale také papoušky či holuby drobných chovatelů.

Do terénu kvůli tomu v úterý vpodvečer vyrazili dobrovolní hasiči, kteří obcházeli rodinné domy ve vytipovaných částech města.

V okolí Žebračky a parku Michalov, v ulicích Svépomoc, na Kopaninách nebo ve čtvrtích kolem hřbitova.

Přerovem projíždělo i auto městské policie, které upozorňovalo s pomocí tlampačů na výskyt ptačí chřipky a žádalo drobné chovatele o spolupráci při sčítání.

Přesná evidence chovatelů není

Zatímco například o majitelích psů má magistrát vcelku přehled, protože své čtyřnohé miláčky musejí hlásit, sčítání drůbeže na dvorcích rodinných domů je pro statutární město premiéra.

I proto se krátce předtím, než dobrovolní hasiči vyrazili do ulic, konala koordinační schůzka za účasti primátora, pracovníků magistrátu, dobrovolných hasičů a zástupců místních částí.

„Řešili jsme, jakým způsobem občany informovat, aby zprávy pronikly k co největšímu počtu lidí. Nejde totiž jen o chovatele ptáků, ale i o ty, kteří naleznou uhynulé kusy. Měli by vědět, jak s nimi naložit," shrnul šéf odboru životního prostředí přerovského magistrátu Pavel Juliš.

Uhynulé opeřence by měli lidé s co největší opatrností převézt do Útulku pro zatoulaná zvířata Dr. Mattinové v Dluhonské ulici, kde je na to vyčleněn speciální kontejner.

Sčítání ptactva drobných chovatelů probíhá ve třech částech – Přerov – město, Lověšice a Újezdec. Hotovo má být do pátku 27. ledna, pak data poputují na krajskou veterinární správu.

„Jsme v kontaktu se svazem chovatelů, který nám své údaje dá, ale ne každý je registrovaný. Svou databázi má i státní veterinární správa. Zbytek se pak provádí při fyzickém sčítání, které se dělá jen ve třech částech – a bohužel jednou z nich je i město Přerov," poznamenal Juliš.

Magistrátu teď nejvíce pomůže, když se jim chovatelé přihlásí sami.

„Záleží hlavně na dobrovolnosti lidí. Je to ale i v jejich zájmu – pokud by jim uhynula drůbež, budeme to mít zaevidované pro případ finanční kompenzace od státu. Chovatelé by byli tedy sami proti sobě, kdyby se bránili to nahlásit," podotkla mluvčí radnice Lenka Chalupová.

V místních částech mimo ochranné pásmo bude stačit, když zprávu vyhlásí v obecním rozhlase.

„Představu o počtu chovatelů máme, jsou jich desítky. Není mezi nimi ale žádný velkochovatel. Lidi budeme informovat rozhlasem a potřebné údaje najdou také na vývěsní skříňce," řekl předseda výboru místní části Henčlov Petr Laga.

Do ulic vyrazily dvě desítky dobrovolných hasičů

Otázku, kterou museli úředníci vyřešit ještě před samotným spuštěním sčítání, bylo: Kdo to bude dělat?.

„Hodně nám pomohli dobrovolní hasiči, kteří během necelého dne zmobilizovali asi dvacet lidí, a ti okamžitě vyrazili do terénu," řekl Pavel Juliš.

Sčítací týmy neobcházejí rodiny v panelových domech, které doma chovají třeba andulky. Zaměřují se na venkovní voliéry u rodinných domů, dvorky nebo výběhy drůbeže v zahrádkářských koloniích. V Lověšicích, kde se objevilo první ohnisko ptačí chřipky v kraji, zahájili sčítání opeřenců už v pondělí.

V Přerově navštívili dobrovolní hasiči jako první rodinné domy v ulicích Svépomoc a Kopaniny, ale také zástavbu v okolí hřbitova a na Jižní čtvrti. Vyrazili i za některými majiteli domů v centru města. Zahrádkářské kolonie u Laguny a nemocnice přijdou na řadu ve středu. Do akce se zapojilo na pětadvacet dobrovolníků.

„Aktivovali jsme všechny naše členy včetně důchodců, žen a mladých lidí," shrnul šéf Sboru dobrovolných hasičů v Přerově Petr Štěpánek.

A jaké byly reakce majitelů, když na jejich dům zazvonili „dobráci"?

„Chápali to, ale někteří drobní chovatelé měli obavu z toho, jestli jsme jim nepřišli slepice zlikvidovat. Většinou mají v domcích drůbež jen po několika kusech a na žádné problémy jsme přímo ve městě nenarazili," uzavřel.