Koně na Štědrý den kvůli ledovce nepřišli zkrátka

Přerov – Kluzké chodníky, zledovatělé silnice, námraza na stromech a mrholení. Tak vypadalo ráno, do kterého se na Štědrý den probudili Přerované. Ani nevlídné počasí je však neodradilo od tradičního svátečního krmení koní na místní Střední škole zemědělské. I letos byli lidé velmi štědří. Zvířatům nosili plné košíky a tašky mrkve, jablek a suchého pečiva.

„Je to akce, která se stala neodmyslitelnou součástí Štědrého dne v Přerově. A my jsme rádi, že je mezi lidmi tolik oblíbená a vyhledávaná. Odhaduji, že sváteční krmení pořádáme už dvanáctým rokem. Vzpomínám si, že za tu dobu snad jen dvakrát nasněžilo. Letošní počasí není k vycházkám moc příznivé, ale i tak se sešlo hodně lidí. Letos jsme si pro návštěvníky připravili novinku, a to v podobě menšího občerstvení," řekl Martin Veselský, vedoucí Jezdeckého oddílu při Střední škole zemědělské v Přerově, který zde funguje od roku 1999.

Letos na návštěvníky čekalo v areálu školy celkem osmnáct koní. A protože je nadílka skutečně bohatá, od chovatelů dostávají zvířata poslední krmení večer před Štědrým dnem. „Přinesli jsme jim to, co mohou. To znamená mrkev a suchý chleba. Akce je super. Chodíme sem pravidelně, ale letos jsme si do programu zařadili i návštěvu útulku," svěřil se jeden z návštěvníků Igor Steiner z Přerova. Akci si pochvalovali ale i ostatní, i když cesta do školy, která se nachází za parkem Michalov, nebyla zrovna jednoduchá. „Klouzalo to teda docela hodně. Občas jsem se viděla i na zemi, ale nakonec jsme to zvládli bez pádu," prozradila další z přítomných Hana Cagašová, která přišla s manželem.

Sváteční krmení láká hlavně mladé rodiny s malými dětmi. „Bez této akce se prostě u nás žádný Štědrý den neobejde. S dětmi je to z toho čekání na Ježíška doma k nevydržení. Je nutné s nimi vyjít ven a není nic lepšího než vyrazit někam do přírody a za zvířaty," svěřila se Michaela Vrtělková z Přerova.

Kromě koní si návštěvníci mohou každoročně v areálu školy prohlédnout také netradiční betlém zhotovený ze slámy. Letos byl navíc zpestřený živým poníkem. Také ten měl sváteční jídelníček obohacen o všelijaké dobroty. Kromě poníka bylo velkou atrakcí zejména pro děti pak hříbě, které se v letošním roce na zemědělské škole narodilo. „Letos slavíme obrovský úspěch. Od roku 1999 se nám zde poprvé narodila hned dvě hříbata a další přírůstky očekáváme na jaře," netajil se Martin Veselský.

Brány zemědělské školy se po Štědrém dni uzavřely. Veřejnosti se ale otevřou zakrátko znovu, a to ve dnech 27. a 28. ledna, kdy se zde koná Den otevřených dveří. „Rád bych na tuto akci pozval všechny příznivce a především zájemci o studium na naší škole. Další zajímavá akce pro veřejnost bude krajské mistrovství v orbě, které se uskuteční 19. května a mistrovství republiky v orbě konané 28. a 30. září,," informoval ředitel zemědělské školy Radovan Rašťák. Milovníci koní se také mohou těšit na tradiční parkurové závody, které místní jezdecký oddíl pořádá v novém roce 27. května, 24. června a 23. a 30. září.

