Koalice na radnici v Přerově se rozpadá

Do sezony vstoupili Zubři výborně, navíc tou nejsladší výhrou v derby s Prostějovem. Hlavní aktéři sobotního zápasu na přerovské straně si ovšem také všimli, že herně je ještě hodně co pilovat, jak už to tak v září bývá. „Na začátku soutěže to asi nebude moc pěkný hokej, bylo to ubojované,“ ohlížel se obránce Mikuláš Zbořil.